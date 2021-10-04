Байден допустил возможность дефолта в США

Глава государства заявил, что не может гарантировать повышение Сенатом потолка государственного долга на фоне отказа республиканцев поддерживать эту инициативу.

Президент США Джо Байден раскритиковал республиканцев в Сенате за их противодействие повышению государственного долга США. По словам главы государства, он не может гарантировать, что в стране не произойдет дефолт по долговым обязательствам. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник, 4 октября.

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Отвечая на вопрос журналистки, может ли Байден гарантировать, что страна не достигнет потолка госдолга, президент заявил: "Нет, я не могу. Это зависит от Митча Макконнелла (лидера республиканцев в Сенате — ред.). Я не верю, что это будет конечный результат, потому что последствия будут настолько тяжелыми. Я не верю. Но могу ли я гарантировать (что этого не произойдет)? Если бы я мог, я бы это сделал, но я не могу".

Также в ходе брифинга Байден заявил, что неспособность поднять потолок государственного долга ставит под сомнение готовность Конгресса выполнять обязательства, взятые страной ранее. Также он спрогнозировал снижение надежности ценных бумаг министерства финансов США и лишение доллара статуса мировой резервной валюты в случае дефолта.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила приостановку действия потолка госдолга до 16 декабря 2022 года. Теперь этот законопроект будет рассматриваться в Сенате. Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее утверждал, что республиканцы не будут голосовать за какие-либо меры, связанные с повышением лимита госдолга, так как они позволят администрации Байдена и демократам тратить бюджет на программы, которые они не поддерживают.

Напомним, ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что стране может грозить дефолт к 18 октября, если республиканцы и демократы не договорятся по поводу очередного поднятия потолка госдолга.

Тем временем Конгресс отсрочил шатдаун (временную приостановку его работы) до начала декабря. Во время шатдауна без финансирования остаются многие операции правительства, такие как выплаты пенсий, обработка возмещения подоходного налога и доступ к национальным паркам.