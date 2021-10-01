Конгресс США отсрочил до декабря правительственный шатдаун. Что это значит

Временная приостановка работы правительства была предотвращена за несколько часов до наступления крайнего срока, предусмотренного американским законом.

В четверг, 30 сентября, (1 октября по киевскому времени), Конгресс США принял законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства для предотвращения шатдауна (приостановки его работы — ред.). Президент Джо Байден уже подписал документ. Об этом сообщает "Голос Америки".

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За соответствующую инициативу проголосовали 65 членов Сената (против — 35) и 254 члена Палаты представителей (против — 175).

По словам журналистов, решение о продолжении финансирования правительства до 3 декабря было принято за несколько часов до крайнего срока, который должен был наступить в 00:01 1 октября (07:01 по киевскому времени), когда в США наступает новый финансовый год.

На сайте Белого дома сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден уже подписал законопроект. Кроме продления финансирования федерального правительства документ предусматривает выделение 28,6 миллиардов долларов на помощь при серийных бедствиях, 6.3 миллиардов на помощь эвакуированным из Афганистана, а также продлевает срок действия нескольких авторизаций.

Всего с 1976 года правительство США переживало шатдаун 21 раз, в том числе три в течение четырехлетнего срока президентства Дональда Трампа. При этом самый продолжительный из них — 34 дня, с 21 декабря 2018 по 25 января 2019 года — также пришелся на его каденцию.

Что такое шатдаун?

По закону для работы правительственные учреждения США должны иметь одобренное Конгрессом финансирование. Шатдаун (приостановка работы правительства из-за отсутствия финансирования) обычно происходит, когда Конгресс и Белый дом не могут договориться о финансировании для конкретных операций или о том, заслуживают ли соответствующие программы финансирования вовсе.

Без финансирования во время шатдауна многие операции правительства останавливаются, например, пенсионные выплаты пожилым американцам, обработка возмещения подоходного налога и доступ к национальным паркам. Однако операции по обеспечению национальной безопасности являются исключением — сотрудники правоохранительных органов приходят на работу, даже несмотря на то, что их зарплата может задерживаться из-за шатдауна.

Напомним, ранее министр финансов США сообщила, что стране может грозить дефолт к 18 октября, если республиканцы и демократы не договорятся по поводу очередного поднятия потолка госдолга. Представители Республиканской партии объясняли нежелание поднимать этот лимит из-за демократов, которые, по их словам "за закрытыми дверями составляют безрассудный налоговый и расходный план исторического масштаба". Именно в связи с этим конфликтов стране угрожал шатдаун, однако позже республиканцы согласились поддержать только законопроект о продлении финансирования правительства. Вопрос о поднятии потолка госдолга будет рассматриваться позже в этом году.