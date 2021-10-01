Конгрес США відтермінував до грудня урядовий шатдаун. Що це означає

Тимчасового призупинення роботи уряду вдалося запобігти за кілька годин до настання крайнього терміну, передбаченого американським законом.

У четвер, 30 вересня, (1 жовтня за київським часом), Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасове продовження фінансування федерального уряду для запобігання шатдауну (припинення його роботи — ред.). Президент Джо Байден уже підписав документ. Про це повідомляє "Голос Америки".

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За відповідну ініціативу проголосували 65 членів Сенату (проти — 35) і 254 члени Палати представників (проти — 175).

За словами журналістів, рішення про продовження фінансування уряду до 3 грудня було прийнято за кілька годин до крайнього терміну, який повинен був настати о 00:01 1 жовтня (7:01 за київським часом), коли в США настає новий фінансовий рік.

На сайті Білого дому повідомили, що президент Сполучених Штатів Джо Байден уже підписав законопроєкт. Крім продовження фінансування федерального уряду, документ передбачає виділення 28,6 мільярдів доларів на допомогу при серійних лихах, 6,3 мільярдів на допомогу евакуйованим з Афганістану, а також продовжує термін дії декількох авторизацій.

Усього з 1976 року уряд США переживав шатдаун 21 раз, зокрема три протягом чотирирічного терміну президентства Дональда Трампа. При цьому найтриваліший з них — 34 дні, з 21 грудня 2018 по 25 січня 2019 року — також припав на його каденцію.

Що таке шатдаун?

Згідно із законом для роботи урядових установ, США повинні мати схвалене Конгресом фінансування. Шатдаун (припинення роботи уряду через відсутність фінансування) зазвичай відбувається, коли Конгрес і Білий дім не можуть домовитися про фінансування для конкретних операцій або про те, чи заслуговують відповідні програми на фінансування взагалі.

Без фінансування під час шатдауну багато операцій уряду зупиняються, наприклад, пенсійні виплати літнім американцям, обробка відшкодування прибуткового податку і доступ до національних парків. Однак, операції з організації національної безпеки є винятком — співробітники правоохоронних органів приходять на роботу, навіть незважаючи на те, що їхня зарплата може затримуватися через шатдаун.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США повідомила, що країні може загрожувати дефолт до 18 жовтня, якщо республіканці і демократи не домовляться з приводу чергового підняття стелі держборгу. Представники Республіканської партії пояснювали небажання піднімати цей ліміт через демократів, які, за їхніми словами, "за зачиненими дверима складають безрозсудний податковий і видатковий план історичного масштабу". Саме у зв'язку з цим конфліктом країні загрожував шатдаун, проте пізніше республіканці погодилися підтримати тільки законопроєкт про продовження фінансування уряду. Питання про підвищення ліміту держборгу розглядатиметься пізніше в цьому році.