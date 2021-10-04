Байден допустив можливий дефолт у США

Глава держави заявив, що не може гарантувати підвищення Сенатом стелі державного боргу на фоні відмови республіканців підтримувати цю ініціативу.

Президент США Джо Байден розкритикував республіканців у Сенаті за їхню протидію підвищенню державного боргу США. За словами глави держави, він не може гарантувати, що в країні не відбудеться дефолту за борговими зобов'язаннями. Про це він заявив у ході брифінгу в понеділок, 4 жовтня.

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Відповідаючи на запитання журналістки, чи може Байден гарантувати, що країна не досягне стелі держборгу, президент заявив: "Ні, я не можу. Це залежить від Мітча Макконнелла (лідера республіканців у Сенаті — ред.). Я не вірю, що це буде кінцевий результат, тому що наслідки будуть настільки важкими. Я не вірю. Але чи можу я гарантувати (що цього не станеться)? Якби я міг, я б це зробив, але я не можу".

Також у ході брифінгу Байден заявив, що нездатність підняти стелю державного боргу ставить під сумнів готовність Конгресу виконувати зобов'язання, взяті країною раніше. Також він спрогнозував зниження надійності цінних паперів міністерства фінансів США і позбавлення долара статусу світової резервної валюти в разі дефолту.

Минулого тижня Палата представників Конгресу схвалила припинення дії стелі держборгу до 16 грудня 2022 року. Тепер цей законопроєкт буде розглядатися в Сенаті. Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл раніше стверджував, що республіканці не будуть голосувати за будь-які заходи, пов'язані з підвищенням ліміту держборгу, оскільки вони дозволять адміністрації Байдена і демократам витрачати бюджет на програми, які вони не підтримують.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила, що країні може загрожувати дефолт до 18 жовтня, якщо республіканці і демократи не домовляться з приводу чергового підняття стелі держборгу.

Тим часом Конгрес відтермінував шатдаун (тимчасове припинення його роботи) до початку грудня. Під час шатдауну без фінансування залишаються багато операцій уряду, такі як виплати пенсій, обробка відшкодування прибуткового податку і доступ до національних парків.