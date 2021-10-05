Украина не планирует закупать газ в России, – Шмыгаль

Правительство считает, что для прохождения отопительного сезона хватит уже накопленного газа и того, что добывается в Украине.

Украина не планирует вести переговоры с РФ для заключения прямого контракта на поставку газа. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию LB.ua.

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По его словам, в подземных хранилищах (ПХГ) Украины уже накоплено достаточно газа, также страна имеет собственную газодобычу, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон.

По данным компании "Укртранзгаз", на 1 октября в ПХГ было 18,7 млрд кубометров газа. При этом компании-нерезиденты хранят там в режиме таможенного склад 2,8 млрд куб. м газа, а резиденты – 0,8 млрд куб. м.

Гипотетически, нерезиденты могут вывести свой газ за границу. Но Шмыгаль сказал, не стоит опасаться этого. "С вероятностью 100% газ, который находится в Украине, тут и будет использован", – сказал он.

Отметим, на начало прошлого отопительного сезона (20 октября 2020 года) нерезиденты имели в ПХГ Украины 10 млрд куб. м газа, из которых к 30 апреля 2021 года они использовали около 6 млрд куб. м: 0,5 млрд куб. м были возвращены на европейский рынок, а остальные прошли таможенную очистку и проданы в Украине.

В этом году, с июня по сентябрь 0,5 млрд куб. м также были реализованы внутри Украины, а реэкспортированы только 0,06 млрд куб. м.

Нынешние газовые опасения связаны с тем, что "Газпром" прекратил с 1 октября поставки газа в Венгрию через Украину. Несмотря на то, что физически газа прокачивается меньше, оплачивать россияне будут все равно оговоренный контрактом объем (принцип "качай или плати"). Но из-за прекращения транзита Украина потеряла возможность закачки газа за счет его виртуального экспорта из Венгрии (это был основной канал экспорта в последнее время). Поэтому уже двое суток газ в ПХГ не закачивается.

Вместе с тем, интерактивная карта, размещенная на сайте венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ, показывает, что газ из Украины в Венгрию все-таки поступает.

Руководитель "Оператора ГТСУ" Сергей Макогон пояснил, что это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ.

По данным "Укртранзаза", за 4 октября из ПХГ было отобрано 0,01 млн кубометров газа.

Напомним, что Украина не импортирует газ непосредственно из России с 26 ноября 2015 года и покупает его только на западной границе страны. Причиной отказа от покупки газа на восточной границе тогда стала несогласованность по цене.

После пересмотра Стокгольмским арбитражем условий контракта "Нафтогаза" и "Газпрома", Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, даже сделала авансовый платеж, но россияне вернули его.

Срок действия контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 31 декабря 2019 года.

В январе этого года тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко говорил, что независимые компании (то есть не "Нафтогаз") могут импортировать в Украину газ из России.