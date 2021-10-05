Україна не планує закуповувати газ у Росії, — Шмигаль

Уряд вважає, що для проходження опалювального сезону вистачить уже накопиченого газу і того, що видобувається в Україні.

Україна не планує вести переговори з РФ для укладення прямого контракту на поставку газу. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню LB.ua.

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За його словами, у підземних сховищах (ПСГ) України вже накопичено достатньо газу, також країна має власний газовидобуток, що дозволить пройти майбутній опалювальний сезон.

За даними компанії "Укртранзгаз", на 1 жовтня в ПСГ було 18,7 млрд кубометрів газу. При цьому компанії-нерезиденти зберігають там у режимі митного складу 2,8 млрд куб. м газу, а резиденти — 0,8 млрд куб. м.

Гіпотетично, нерезиденти можуть вивести свій газ за кордон. Але Шмигаль сказав, не варто побоюватися цього. "З імовірністю 100% газ, який є в Україні, тут і буде використаний", — сказав він.

Зазначимо, на початок минулого опалювального сезону (20 жовтня 2020 року) нерезиденти мали в ПСГ України 10 млрд куб. м газу, з яких до 30 квітня 2021 року ці фірми використовували близько 6 млрд куб. м: 0,5 млрд куб. м були повернуті на європейський ринок, а решта пройшла митне очищення і продана в Україні.

У цьому році, з червня по вересень, 0,5 млрд куб. м також були реалізовані всередині України, а реекспортовані тільки 0,06 млрд куб. м.

Нинішні газові побоювання пов'язані з тим, що "Газпром" припинив з 1 жовтня поставки газу в Угорщину через Україну. Незважаючи на те, що фізично газу прокачується менше, оплачувати росіяни будуть усе одно обумовлений контрактом обсяг (принцип "качай або плати"). Але через припинення транзиту Україна втратила можливість закачування газу за рахунок його віртуального експорту з Угорщини (це був основний канал експорту останнім часом). Тому вже дві доби газ в ПСГ не закачується.

Разом з тим, інтерактивна карта, розміщена на сайті угорського оператора газотранспортної системи FGSZ, показує, що газ з України в Угорщину все-таки надходить.

Керівник "Оператора ДМСУ" Сергій Макогон пояснив, що це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ.

За даними "Укртранзгазу", за 4 жовтня з ПСГ було відібрано 0,01 млн кубометрів газу.

Нагадаємо, що Україна не імпортує газ безпосередньо з Росії з 26 листопада 2015 року та купує його тільки на західному кордоні країни. Причиною відмови від купівлі газу на східному кордоні тоді стала неузгодженість за ціною.

Після перегляду Стокгольмським арбітражем умов контракту "Нафтогазу" і "Газпрому", Україна навесні 2018 року була готова відновити прямий імпорт, навіть зробила авансовий платіж, але росіяни повернули його.

Термін дії контракту на поставку газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" минув 31 грудня 2019 року.

У січні цього року тодішній в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко говорив, що незалежні компанії (тобто не "Нафтогаз") можуть імпортувати в Україну газ з Росії.