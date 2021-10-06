Угроза дефолта в США: Байден собирает в Белом доме глав корпораций

В списке приглашенных гостей главы таких компаний, как JPMorgan, Intel, NASDAQ, Citi, Bank of America и других. Ранее в Минфине допускали, что дефолт наступит к 18 октября.

В среду, 6 октября, президент США Джо Байден встретится с лидерами ведущих банковских, финансовых и других корпораций на фоне угрозы дефолта в стране из-за отказа Сената повышать потолок государственного долга. Об этом сообщает CNN.

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Ожидается, что во встрече примут участие руководители крупных банков, такие как гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан и глава JPMorgan Chase Джейми Даймон. Помимо этого мероприятие в Белом доме посетят лидеры жилищного строительства, бизнеса, технологий и обороны, а также генеральный директор AARP Джо Энн Дженкинс, чья организация представляет интересы миллионов американцев, пенсии, социальные выплаты и льготы по программе доступных услуг здравоохранения окажутся под угрозой, если наступит дефолт.

Полный список приглашенных также включает Джейн Фрейзер, генерального директора банковского холдинга Citi, Грега Хейса, главу оборонной компании Raytheon; Чарли Оппсера, президента Национальной ассоциации риэлторов; Адену Фридман, президента и главного исполнительного директора биржи NASDAQ; Пунит Реньен, генерального директора группы консалтинговых и аудиторских компаний Deloitte; и Пэт Гелсинджера, генерального директора технологической компании Intel.

"Эти руководители представляют некоторые из самых известных компаний и отраслей Америки, и они не понаслышке понимают, что дефолт будет разрушительным с экономической точки зрения — он ставит под угрозу миллионы рабочих мест и ввергнет нашу страну в рецессию, а также нанесет долговременный ущерб экономической мощи США, угрожая статусу доллара, как валюты, на которую опирается весь мир, и (может повлечь) понижение кредитного рейтинга США", — заявил журналистам представитель Белого дома.

Напомним, ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что стране может грозить дефолт к 18 октября, если республиканцы и демократы не договорятся в Сенате по поводу очередного поднятия потолка госдолга. Тем временем представители Республиканской партии утверждают, что не намерены помогать своим политическим оппонентам повышать лимит государственного долга, так как это позволят администрации Байдена тратить бюджет на программы, которые они не поддерживают.

4 октября Байден в ходе брифинга заявил, что не может гарантировать, что в стране не наступит дефолт по долговым обязательствам.