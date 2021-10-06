Загроза дефолту в США: Байден збирає в Білому домі голів корпорацій

У списку запрошених гостей голови таких компаній, як JPMorgan, Intel, NASDAQ, Citi, Bank of America та інших. Раніше в Мінфіні допускали, що дефолт настане до 18 жовтня.

У середу, 6 жовтня, президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами провідних банківських, фінансових та інших корпорацій на фоні загрози дефолту в країні через відмову Сенату підвищувати стелю державного боргу. Про це повідомляє CNN.

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Очікується, що в зустрічі візьмуть участь керівники великих банків, такі як гендиректор Bank of America Браян Мойніхан і голова JPMorgan Chase Джеймі Даймон. Крім цього, захід у Білому домі відвідають лідери житлового будівництва, бізнесу, технологій та оборони, а також генеральний директор AARP Джо Енн Дженкінс, чия організація представляє інтереси мільйонів американців. Пенсії, соціальні виплати та пільги за програмою доступних послуг охорони здоров'я опиняться під загрозою, якщо настане дефолт.

Повний список запрошених також включає Джейн Фрейзер, генерального директора банківського холдингу Citi, Грега Хейса, голова оборонної компанії Raytheon; Чарлі Оппсера, президента Національної асоціації рієлторів; Адену Фрідман, президента і головного виконавчого директора біржі NASDAQ; Пуніт Реньєн, генерального директора групи консалтингових та аудиторських компаній Deloitte; і Пет Гелсінджера, генерального директора технологічної компанії Intel.

"Ці керівники представляють деякі з найвідоміших компаній і галузей Америки, і вони не з чуток розуміють, що дефолт буде руйнівним з економічної точки зору — він ставить під загрозу мільйони робочих місць і призведе нашу країну в рецесію, а також завдасть довгостроковий збиток економічній потужності США, погрожуючи статусу долара, як валюти, на яку спирається весь світ, і (може призвести) до зниження кредитного рейтингу США", — заявив журналістам представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила, що країні може загрожувати дефолт до 18 жовтня, якщо республіканці і демократи не домовляться в Сенаті з приводу чергового підняття стелі держборгу. Тим часом представники Республіканської партії стверджують, що не мають наміру допомагати своїм політичним опонентам підвищувати ліміт державного боргу, оскільки це дозволять адміністрації Байдена витрачати бюджет на програми, які вони не підтримують.

4 жовтня Байден у ході брифінгу заявив, що не може гарантувати, що в країні не настане дефолту за борговими зобов'язаннями.