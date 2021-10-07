"Укрзализныця" в 2022 не планирует повышать цены на билеты

В компании признают, что невозможно компенсировать затраты на пассажирские перевозки только за счет тарифа.

"Укразализныця" (УЗ) в настоящее время не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки. Об этом сказал директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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[ + – ] Александр Перцовский

По его словам, и в текущем году было не повышение тарифов, а их "плавное, растянутое на год" индексирование, привязанное к росту потребительских цен.

Отметим, что в 2021 году УЗ проводит индексацию тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении на 2% ежемесячно (с 1 марта). Таким образом, общее подорожание превысит 20%. По прогнозу НБУ, инфляция на конец года немного превысит 10%.

Руководитель пассажирских перевозок УЗ также сказал о том, что компания планирует ввести льготные промо-тарифы. Например, установить скидки при массовом резервировании в зависимости от размера группы.

В целом же УЗ "планирует инициировать пересмотр тарифного регулирования с целью выйти на более гибкую ценовую политику в пассажирском сегменте". Вариантами такой гибкости могут быть:

изменение тарифа в зависимости от даты (заблаговременности) покупки билета – чем позже покупаешь, тем будет дороже;

более существенное разграничение по классам обслуживания;

зависимость цены от расстояния поездки.

Для внедрения таких новшеств нужны регуляторные изменения и модернизация IT-системы УЗ.

Перцовский подчеркнул, что вывести пассажирское сообщение на уровень себестоимости невозможно в рамках действующей модели рынка. "Да и нигде в мире такого нет", – отметил он. Национальные правительства или региональные органы финансово поддерживают важные социальные сервисы

В Украине пассажирские тарифы сейчас покрывают в среднем 40-50% стоимости перевозок и до 60-70% – на отдельные классы и маршруты. В пригородах – еще меньше.

Ранее Фокус сообщал, что в системе ProZorro 1 октября объявлен тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов с ожидаемой стоимостью до 31,46 млрд грн.

C 10 октября УЗ может возобновить железнодорожное сообщение с Польшей.