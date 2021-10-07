"Укрзалізниця" у 2022 не планує підвищувати ціни на квитки

У компанії визнають, що неможливо компенсувати витрати на пасажирські перевезення тільки за рахунок тарифу.

"Укрзалізниця" (УЗ) наразі не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення. Про це сказав директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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[ + – ] Олександр Перцовський

За його словами, і в поточному році було не підвищення тарифів, а їхнє "плавне, розтягнене на рік" індексування, прив'язане до зростання споживчих цін.

Зазначимо, що у 2021 році УЗ проводить індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні на 2% щомісяця (з 1 березня). Таким чином загальне подорожчання перевищить 20%. За прогнозом НБУ, інфляція на кінець року трохи перевищить 10%.

Керівник пасажирських перевезень УЗ також сказав про те, що компанія планує ввести пільгові промотарифи. Наприклад, встановити знижки при масовому резервування залежно від розміру групи.

У цілому ж УЗ "планує ініціювати перегляд тарифного регулювання з метою вийти на більш гнучку цінову політику в пасажирському сегменті". Варіантами такої гнучкості можуть бути:

зміна тарифу залежно від дати (завчасності) купівлі квитка — чим пізніше купуєш, тим буде дорожче;

більш істотне розмежування за класами обслуговування;

залежність ціни від відстані поїздки.

Для впровадження таких нововведень потрібні регуляторні зміни і модернізація IT-системи УЗ.

Перцовський підкреслив, що вивести пасажирське сполучення на рівень собівартості неможливо в межах чинної моделі ринку. "Та й ніде у світі такого немає", — зазначив він. Національні уряди або регіональні органи фінансово підтримують важливі соціальні сервіси

В Україні пасажирські тарифи наразі покривають у середньому 40-50% вартості перевезень і до 60-70% — на окремі класи та маршрути. У передмістях — ще менше.

Раніше Фокус повідомляв, що в системі ProZorro 1 жовтня оголошено тендер на закупівлю 80 нових приміських і регіональних поїздів з очікуваною вартістю до 31,46 млрд грн.

З 10 жовтня УЗ може відновити залізничне сполучення з Польщею.