Госдолг Украины превысил отметку в $90 миллиардов

Глава правительства сообщил, что Украина намерена увеличивать собственные внутренние заимствования

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов. Об этом чиновник рассказал на VII Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ).

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"Сегодня гарантированный государством долг и государственный долг Украины чуть более 90 млрд долларов", — сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что сегодня Кабмин имеет стратегию по изменению структуры государственного долга за счет увеличения собственных внутренних займов и уменьшения внешних соответственно.

Отметим, что Минфин накануне начала текущего года сообщал о наличии 90,25 млрд долларов государственного долга.

Шмыгаль на экономическом форуме также рассказал об успехах в цифровизации государства, накопительной пенсионной системе, рынке газа, электроэнергии и рынке земли, о чем он написал в Facebook.

Напомним, Минфин в декабре 2020 года прогнозировали, что Украина в этом году должна погасить рекордные 16 млрд долларов госдолга. В последующих 2022-2023 годах ожидается значительное уменьшение суммы выплат по задолженности.

Также официально подтверждено, что в 2020 году каждый украинец заплатил за обслуживание госдолга 106 долларов или порядка трех тысяч гривен.