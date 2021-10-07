Держборг України перевищив позначку в $90 мільярдів

Глава уряду повідомив, що Україна має намір збільшувати власні внутрішні запозичення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сукупний державний і гарантований державою борг України перевищує 90 млрд доларів. Про це чиновник розповів на VII Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

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"Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше 90 млрд доларів", — сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що сьогодні Кабмін має стратегію щодо зміни структури державного боргу за рахунок збільшення власних внутрішніх позик і зменшення зовнішніх відповідно.

Зазначимо, що Мінфін напередодні початку поточного року повідомляв про наявність 90,25 млрд доларів державного боргу.

Шмигаль на економічному форумі також розповів про успіхи в цифровізації держави, накопичувальній пенсійній системі, ринку газу, електроенергії та ринку землі, про що він написав у Facebook.

Нагадаємо, Мінфін у грудні 2020 року прогнозували, що Україна в цьому році повинна погасити рекордні 16 млрд доларів держборгу. У наступних 2022-2023 роках очікується значне зменшення суми виплат щодо заборгованості.

Також офіційно підтверджено, що у 2020 році кожен українець заплатив за обслуговування держборгу 106 доларів або близько трьох тисяч гривень.