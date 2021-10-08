"Нафтогаз": 45 производителей тепла накануне отопительного сезона не могут получать газ

Счета предприятий арестованы из-за старых долгов, поэтому они не могут оплатить новые поставки газа.

"Нафтогаз Украины" призвал производителей тепла и горячей воды ускорить подписание мировых соглашений о погашении задолженности за газ. Это нужно для разблокирования их счетов и оплаты новых поставок газа. Если этого не будет своевременно сделано, то под угрозой окажется начало в соответствующих регионах отопительного сезона и его устойчивое прохождении.

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Перечень регионов, которые находятся под угрозой срыва начала отопительного сезона, "Нафтогаз" пока не опубликовал.

В реестр Минрегиона предприятий тепло- и водоснабжения, допущенных к реструктуризации задолженности по оплате энергоносителей, по состоянию на декабрь прошлого года включены 239 компаний

Соответствующий алгоритм урегулирования задолженности правление "Нафтогаза" одобрило еще 7 сентября. Информация о возможности подписания мировых соглашений доведена до тепловиков через Минрегион 10 сентября.

За это время только 15 компаний из потенциальных 60 подписантов прислали свои документы для заключения мировых соглашений.

Такие соглашения предусматривают рассрочку для уплаты задолженности:

долг до 10 млн грн выплачивается равными частями в течение 60 месяцев;

долг в 10 млн грн и более выплачивается за 72 месяца.

Кроме того, алгоритм урегулирования задолженности предусматривает отсрочку уплаты штрафных санкций, которые в дальнейшем подлежат списанию.

Напомним, подписание соглашений о погашении задолженности за газ является частью договоренностей, включенных в меморандум об урегулировании проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 годов. Его подписали 30 сентября представители Кабинета министров, Офиса президента, "Нафтогаза", Ассоциации городов Украины и Конгресса местных и региональных властей.

Ранее автор колонки Фокуса писал: учитывая, что газ и уголь становятся все дороже, а тарифы — все выше, миллиардов из госбюджета на дотации тратится все больше, то пора уже жестко искоренить воровство в ЖКХ. Для этого надо понять всего три момента: цены, объемы потребления и целевое расходование.