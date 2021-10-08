"Нафтогаз": 45 виробників тепла напередодні опалювального сезону не можуть отримувати газ

Рахунки підприємств арештовані через старі борги, тому вони не можуть оплатити нові поставки газу.

"Нафтогаз України" закликав виробників тепла та гарячої води прискорити підписання мирових угод про погашення заборгованості за газ. Це потрібно для розблокування їхніх рахунків і оплати нових поставок газу. Якщо цього не буде своєчасно зроблено, то під загрозою опиниться початок у відповідних регіонах опалювального сезону та його стійке проходження.

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Перелік регіонів, які перебувають під загрозою зриву початку опалювального сезону, "Нафтогаз" поки не опублікував.

У реєстр Мінрегіону підприємств тепло- і водопостачання, допущених до реструктуризації заборгованості з оплати енергоносіїв, станом на грудень минулого року включені 239 компаній.

Відповідний алгоритм врегулювання заборгованості правління "Нафтогазу" схвалило ще 7 вересня. Інформація про можливість підписання мирових угод доведена до тепловиків через Мінрегіон 10 вересня.

За цей час тільки 15 компаній із потенційних 60 підписантів надіслали свої документи для укладання мирових угод.

Такі угоди передбачають розстрочку для сплати заборгованості:

борг до 10 млн грн виплачується рівними частинами протягом 60 місяців;

борг в 10 млн грн і більше виплачується за 72 місяці.

Крім того, алгоритм врегулювання заборгованості передбачає відстрочку сплати штрафних санкцій, які в подальшому підлягають списанню.

Нагадаємо, підписання угод про погашення заборгованості за газ є частиною домовленостей, включених у меморандум про врегулювання проблемних питань у сфері поставок тепла та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років. Його підписали 30 вересня представники Кабінету міністрів, Офісу президента, "Нафтогазу", Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад.

Раніше автор колонки Фокуса писав: враховуючи, що газ і вугілля стають все дорожчими, а тарифи — все вищими, мільярдів із держбюджету на дотації витрачається все більше, то пора вже жорстко викорінити злодійство в ЖКГ. Для цього треба зрозуміти всього три моменти: ціни, обсяги споживання та цільове витрачання.