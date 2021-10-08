Рада отложила штрафы за непредоставление данных о конечных бенефициарах (видео)

Конечный дедлайн по раскрытию предприятиями данных продлен до 11 июля 2022 года. Изменения вступят в силу на следующий день после публикации закона.

Верховная Рада в целом поддержала законопроект №5807 об изменениях в законе о подаче сведений о конечных бенефициарах юридических лиц. Об этом говорится на сайте парламента.

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Соответствующую инициативу поддержали 342 народных депутата.

Законопроектом №5807 в пункте 4 раздела 10 "Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" слова "трех месяцев" заменены словами "одного года".

На сайте Верховной Рады говорится, что изменения вступят в законную силу на следующий день после публикации документа.

Изменения в законе предусматривают увеличение срока исполнения обязанности юрлицами по подаче государственному регистратору информации о конечных бенефициарах и структуре собственности с трех месяцев до одного года.

Конечный дедлайн по раскрытию предприятиями данных продлен до 11 июля 2022 года вместо 10 октября 2021 года, поэтому украинцев пока штрафовать не будут за непредоставление требуемой законодательством информации.

[ + – ] Рада поддержала законопроект №5807 о конечных бенефициарах

Из редакции законопроекта №5807 убрали несколько норм, которые раскритиковал Минфин:

отменить обязанность юридического лица подавать сведения о своих конечных бенефициарах в случае, если учредителями предприятия являются исключительно физлица , которые и являются его конечными бенефициарными владельцами;

, которые и являются его конечными бенефициарными владельцами; при государственной регистрации изменений к сведениям о юридическом лице или к уставным документам упразднить необходимость подачи нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность конечного бенефициара, однако при условии, если такая копия уже есть в материалах регистрационного дела и данные удостоверяющего документа не менялись;

Также Фокус рассказывал, что в Украине решили отложить штрафы за непредоставление данных о конечных бенефициарах. Система регистрации не справлялась с большим потоком людей, поэтому Раде предложили проголосовать за законопроект, предусматривающий перенос конечной даты дедлайна по предоставлению данных о бенефициарах.

Ранее Фокус предупреждал, что счета украинских должников в банках будут блокировать. В Минюсте заявляли, что исполнители возьмутся за должников только в том случае, если факт задолженности подтвержден судом, а сам человек отказывается платить.