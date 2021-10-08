Рада відклала штрафи за ненадання даних про кінцевих бенефіціарів (відео)

Кінцевий дедлайн щодо розкриття підприємствами даних продовжений до 11 липня 2022 року. Зміни вступлять у силу наступного дня після публікації закону.

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт №5807 про зміни в законі про подачу відомостей про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб. Про це йдеться на сайті парламенту.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Відповідну ініціативу підтримали 342 народних депутати.

Законопроєктом №5807 в пункті 4 розділу 10 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" слова "трьох місяців" замінено словами "одного року".

На сайті Верховної Ради говориться, що зміни вступлять у законну силу наступного дня після публікації документа.

Зміни в законі передбачають збільшення терміну виконання обов'язку юрособами щодо подачі державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарів та структуру власності з трьох місяців до одного року.

Кінцевий дедлайн для розкриття підприємствами даних продовжений до 11 липня 2022 року замість 10 жовтня 2021 року, тому українців поки не штрафуватимуть за ненадання необхідної законодавством інформації.

[ + – ] Рада підтримала законопроєкт №5807 про кінцевих бенефіціарів

З редакції законопроєкту №5807 прибрали кілька норм, які розкритикувало Мінфін:

скасувати обов'язок юридичної особи подавати відомості про свої кінцевих бенефіціарів у разі, якщо засновниками підприємства є винятково фізособи, які і є його кінцевими бенефіціарними власниками;

які і є його кінцевими бенефіціарними власниками; при державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу або до статутних документів скасувати необхідність подачі нотаріально завіреної копії документа, що посвідчує особу кінцевого бенефіціара, однак за умови, якщо така копія вже є в матеріалах реєстраційної справи та дані засвідчувального документа не змінювалися.

Також Фокус розповідав, що в Україні вирішили відкласти штрафи за ненадання даних про кінцевих бенефіціарів. Система реєстрації не справлялася з великим потоком людей, тому Раді запропонували проголосувати за законопроєкт, який передбачає перенесення кінцевої дати дедлайну з надання даних про бенефіціарів.

Раніше Фокус попереджав, що рахунки українських боржників у банках будуть блокувати. У Мін'юсті заявляли, що виконавці візьмуться за боржників тільки в тому випадку, якщо факт заборгованості підтверджений судом, а сама людина відмовляється платити.