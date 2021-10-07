Украина отложила штрафы за непредоставление данных о конечных бенефициарах

Изначально крайним сроком подачи информации о конечных бенефициарных собственников было 11 октября, однако система регистрации не справлялась с наплывом людей.

В ближайшие месяцы начислять штрафы за непредоставление информации о конечных бенефициарных собственников (КБС) бизнеса не будут. Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Украины Денис Малюська.

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До этого планировалось, что такие штрафы начнут начислять с 11 октября, однако из-за значительного спроса на такую регистрацию и низкой пропускной способностью регистраторов начало наложения штрафов решили перенести.

"Все напуганы большими штрафами за непредоставление информации о КБВ, которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 года штрафов точно НЕ будет (и в ноябре тоже)", – написал министр.

По словам Малюськи, по состоянию на 6 октября количество юрлиц, подавших вышеупомянутые сведения, достигло 131 333, в то время как всего таких юрлиц в Украине более миллиона. Министр считает, что, учитывая нынешнее положение вещей и презумпцию невиновности, нет даже гипотетической возможности доказать вину руководителя юридического лица, который не успел в срок предоставить необходимые сведения.

"В таких условиях составление протоколов на руководителей юрлиц не является обоснованным и законным ввиду отсутствия всех элементов состава правонарушения", – отмечает Малюська.

В то же время министр посоветовал "не брать штурмом" государственных регистраторов и "не переплачивать космические деньги" юристам за помощь с предоставлением сведений о конечных бенефициарах. По его словам, этот штраф является "исключительным" мероприятием, которое будут применять лишь после того, как станет понятно, что другие меры реагирования не работают.

Официально отсрочку штрафов еще не утвердили

В свою очередь, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха опубликовал на своей Facebook-странице фотографию документа, в котором говорится, что Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять решение на девять месяцев отложить штрафы за непредоставление информации о КБС. Наталуха утверждал, что попытается убедить коллег проголосовать за соответствующий проект закона №5807 7 октября, но этого, судя по информации на сайте Верховной Рады, так и не случилось.

[ + – ] Дмитрий Наталуха Фото: Facebook

Вечером 7 октября нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что законопроект примут 8-го числа, а после он, вероятно, сразу отправится на подпись к главе государства.

В свою очередь, сам глава Минюста Малюська заверил у себя в комментариях под публикацией, что штрафы выписывать не будут даже в том случае, если вышеупомянутый закон не успеет вступить в силу до 11 октября.

Фото: Скриншот

Для того, чтобы предоставить вышеупомянутую информацию регистраторам, руководство компаний должно предоставить нотариально заверенную копию паспорта. По словам пользователя Натальи Лозийчук, которая писала в комментариях у Дениса Малюськи, за копию паспорта ей пришлось отдать 200 гривен, и еще 3 600 гривен — за обработку документов. Таким образом, всего на оформление документов у женщины ушло 3 800 гривен.

"Вопрос: мы так должны нотариат финансово поддержать? Это для чего такой ужас сделан с регистраторами?", — вопрошает женщина.

Фото: Скриншот

Другие пользователи в комментариях жалуются на огромные очереди к регистраторам в центрах предоставления административных услуг. Некоторые, простояв в очереди целый день, так в итоге и не смогли подать документы.

[ + – ] Юлия Степаненко. Фотография очереди к регистраторам Фото: Facebook

[ + – ] Виталий Кулик. Фотография очереди к регистраторам Фото: Facebook

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Также в комментариях многие выражают негодование из-за того, что при необходимости отстаивать очереди государство заявляет об успехах в цифровизации.

Фото: Скриншот

Почему необходима перерегистрация компаний?

Речь идет о приказе Министерства финансов №163 "Об утверждении положения о форме и содержании структуры собственности" от 19 марта 2021 года, который вступил в силу 11 июля. В нем говорится, что юридические лица, которые были зарегистрированы до 28 апреля 2020 года, обязаны подать структуру собственности и "бенефициарные" документы до 11 октября (через три месяца после вступления приказа в силу).

В порядке исключения не требуется "бенефициарные" документы от таких компаний и гражданских формирований, как:

политические партии и их структурные образования;

профсоюзы, их объединения, организации профсоюзов, предусмотренные уставом профсоюзов и их объединений;

творческие союзы и их местные ячейки;

организации работодателей и их объединения;

адвокатские объединения;

торгово-промышленные палаты;

ОСМД;

религиозные организации;

госорганы;

органы местного самоуправления и их ассоциации;

государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации.

В то же время в списке отсутствуют:

общественные организации;

благотворительные организации и фонды;

садовые товарищества;

гаражные кооперативы;

жилищно-строительные кооперативы.

"Бенефициарные" документы требуют и у общественных организаций

По словам политолога и директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, руководители общественных организаций должны отстаивать в очереди и подавать регистраторам документ с указанием о том, что бенефициары отсутствуют.

"То есть государство знает, что у общественной организации нет бенефициаров, однако требует "пустышку" от руководства этой общественной организации. Дурная работа?", — возмущается Кулик.

Сам политолог прибыл с документами и стал в очередь к регистратору 6 октября в 7.50 и был 44-м, а сдать документы у него вышло лишь в 10.30.

"Глупая процедура и ненужные бумаги. "Государство в смартфоне" дбл блд", — разгневанно написал он.

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