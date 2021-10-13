Коллапс отменяется: "Нафтогаз" предлагает бюджетным организациям новые тарифы на газ и отопление

Школы и больницы рисковали остаться без тепла из-за поставщиков услуг, которые либо предлагают газ по 30-45 грн/кубометр, либо отказываются от своих обязанностей по договорам.

НАК "Нафтогаз" объявил о новом тарифе на газ для бюджетных и религиозных организаций с фиксированной ценой на топливо — 13,7 грн/кубометр без транспортировки и НДС. Об этом информирует пресс-служба монополиста.

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"Нафтогаз" будет продавать газ для отопления бюджетным и религиозным организациям по новому тарифу и предлагает производителям тепла, которые обеспечивают школы, больницы и детские сады теплом и горячей водой, закупать топливо также по сниженным ценам.

Стоимость газа по фиксированной цене — 13,7 грн/куб без транспортировки и НДС, с учетом всех надбавок — 16,8 гривен.

Новую стоимость в рамках среднесрочного контракта, который будет действовать в течение 15 месяцев, "Нафтогаз" предлагает после того, как многие поставщики топлива выставили месячную цену на газ на уровне 30-45 грн/кубометр, либо полностью отказывались от обязанностей по действующим договорам.

"Понимая потребности бюджетных учреждений, а также учитывая социальное значение и важность бесперебойной работы этих учреждений, компания Нафтогаз выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев, на уровне более чем вдвое ниже текущей месячной цены", — цитирует пресс-служба главу правления монополиста Юрия Витренко.

Производителям тепла предлагают изменения в трехлетних контрактах: объем топлива, в котором они нуждаются для тепло- и горячего водоснабжения школ и больниц, они смогут приобрести по новым тарифам — 16,8 грн/кубометр с учетом транспортировки и НДС.

Новый тариф на газ для бюджетных и религиозных организаций в своем Facebook прокомментировал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, предложение для ТКЭ (теплокоммунэнерго — ред.) о закупке топлива по 16,8 грн/кубометр было одобрено Кабинетом министров, поэтому монополист теперь может вносить изменения в существующие договоры.

"Нафтогаз предложил для ТКЭ фиксированную цену 13,7 грн/куб м. (без НДС и транспортировки) на объемы газа, которые они используют для теплоснабжения бюджетных организаций… Сегодня мы получили соответствующие согласования и теперь можем заключать изменения в договоры с тепловиками и контракты с бюджетными и религиозными организациями", — добавил Юрий Витренко.

[ + – ] "Нафтогаз" предложил новые тарифы на газ бюджетным и религиозным организациям

Ранее Фокус предупреждал, что школы и больницы могут остаться без газа в отопительном сезоне. В ряде областей бюджетные организации рискуют остаться без отопления, поскольку поставщики услуг разрывают договора на услуги из-за указанной в них стоимости голубого топлива, которая значительно ниже рыночной.

Также Фокус в своей статье разбирался, какие счета за отопление ждут украинцев зимой и с чем связано подорожание коммунальных услуг.