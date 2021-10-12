Отопительный сезон в Украине: школы и больницы могут остаться без тепла из-за цен на газ

Поставщики газа разрывают договора на услуги, поскольку указанная в них стоимость голубого топлива значительно ниже рыночной.

В ряде областей Украины школы, садики, больницы и другие бюджетные учреждения оказались перед риском остаться без тепла в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Причиной тому чиновники и мэры городов называют значительное повышение рыночной стоимости газа и дефицит его поставок в регионы.

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Отопительный сезон 2021: ситуация в Закарпатской области

Так, 11 октября на сайте Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) появилось сообщение о том, что на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) было принято объявить чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа бюджетным организациям на период осени-зимы 2021-2022 годов. Отмечается, что поставщики, которые до роста цен заключили договора на поставки топлива, отказываются выполнять условия контрактов, поскольку указанная в них цена значительно ниже, чем рыночная.

Руководитель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков подчеркнул, что для бюджетных учреждений в период отопительного сезона необходимо около 25 млн м³ газа, однако его стоимость и отсутствие поставщиков ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона.

На сайте ОГА отмечают, что в конце сентября Кабинет министров, Офис президента Украины и НАК "Нафтогаз Украины" подписали Меморандум, по которому до конца текущего отопительного сезона тарифы не должны увеличиваться, а цена на газ для бюджетных учреждений фиксируется на уровне 16,39 грн за 1 м³. Впрочем, отмечают в администрации, в документе не предусмотрена стабильная цена для бюджетных организаций и учреждений как отдельных юридических лиц, которые используют газ для отопления и снабжения горячей водой.

"А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным договорам в соответствии с процедурой, предусмотренной законом "О публичных закупках", — рассказывают на сайте ОГА.

Отопительный сезон 2021: ситуация в Хмельницкой области

11 октября состоялось заседание и Хмельницкой областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из-за аналогичной проблемы с поставками газа в бюджетные учреждения региона.

"Ситуация у нас на Хмельнитчине, как и во всей стране достаточно критичная, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", — рассказал глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Заместитель руководителя облгосадминистрации Сергей Ткачук сообщил, что практически все бюджетные организации лишены возможности получать газ для старта отопительного сезона. По его словам, для обеспечения учреждений региона голубым топливом на основании Меморандума о неповышении тарифов у области есть возможность получить от "Нафтогаза" сниженную цену.

"Нам всем нужно приложить максимум усилий, чтобы обеспечить в установленные сроки проведение переговорных процедур с компанией НАК "Нафтогаз Украины" от протокола переговоров до заключения договора, чтобы получать газ по определенной стоимости в размере 13,6 грн, без НДС, для бюджетных учреждений", — подытожил Сергей Гамалий.

Отопительный сезон 2021: ситуация во Львовской области

12 октября собралась и Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. На сайте ОГА сообщается, что, по информации ПАО "Львовгаз", на территории региона работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ для собственных нужд. В этих учреждениях есть более 4 000 пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4% от общего количества. Связано это с тем, что значительная часть бюджетных учреждений, использующих газ для отопления и горячей воды, не заключили договоров на поставки этого газа.

Отопительный сезон 2021: ситуация в Одесской области

Одесская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС также признала ситуацию с газом для бюджетных учреждений в регионе чрезвычайной, передает "Думская". По информации областных чиновников, цена на газ достигла 40 грн за 1 м³. Отмечается, что из-за повышения цен у поставщиков нет возможности выполнять контрактные условия, а у организаций — оплачивать услуги.

Бюджетным учреждениям региона начали поступать сообщения от поставщиков касательно возможного прекращения поставок газа. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация может привести к отключению от системы газоснабжения.

Отопительный сезон 2021: ситуация в Ивано-Франковске

О критической ситуации с газом для бюджетных учреждений сообщал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Имеем чрезвычайную ситуацию в нашей громаде — отсутствие поставок газа в бюджетные учреждения. А это учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения. То есть снова имеем проблемы с вхождением в отопительный период… Даже подписав меморандум на государственном уровне…", — приводит слова Марцинкива в его публикации на Facebook-странице от 11 октября УНИАН.

Впрочем, на текущий момент пост со страницы градоначальника уже удалили.

Напомним, 8 октября "Нафтогаз" сообщал, что 45 производителей тепла накануне отопительного сезона не могут получать газ из-за старых задолженностей за голубое топливо.

В отдельной статье Фокус выяснил, что цена на бензин, автогаз и дизельное топливо по стране может вырасти на 10% до конца 2021 года.