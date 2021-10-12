Опалювальний сезон в Україні: школи та лікарні можуть залишитися без тепла через ціни на газ

Постачальники газу розривають договори на послуги, оскільки зазначена в них вартість блакитного палива значно нижча за ринкову.

У низці областей України школи, садочки, лікарні й інші бюджетні установи виявилися перед ризиком залишитися без тепла в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Причиною цього чиновники та мери міст називають значне підвищення ринкової вартості газу та дефіцит його поставок у регіони.

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Опалювальний сезон 2021: ситуація в Закарпатській області

Так, 11 жовтня на сайті Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА) з'явилося повідомлення про те, що на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) було прийнято оголосити надзвичайну ситуацію через відсутність поставок газу бюджетним організаціям на період осені-зими 2021-2022 років. Відзначається, що постачальники, які до зростання цін уклали договори на постачання палива, відмовляються виконувати умови контрактів, оскільки зазначена в них ціна значно нижча, ніж ринкова.

Керівник Закарпатської ОДА Анатолій Полосков підкреслив, що для бюджетних установ у період опалювального сезону необхідно близько 25 млн м³ газу, проте його вартість і відсутність постачальників ставить під загрозу своєчасний початок опалювального сезону.

На сайті ОДА зазначають, що в кінці вересня Кабінет міністрів, Офіс президента України і НАК "Нафтогаз України" підписали Меморандум, за яким до кінця поточного опалювального сезону тарифи не повинні збільшуватися, а ціна на газ для бюджетних установ фіксується на рівні 16,39 грн за 1 м³. Утім, зазначають в адміністрації, в документі не передбачена стабільна ціна для бюджетних організацій і установ як окремих юридичних осіб, які використовують газ для опалення та постачання гарячої води.

"А оскільки майже всі установи області мають автономні котельні, вони закуповують паливо безпосередньо в постачальників за індивідуальними договорами відповідно до процедури, передбаченої законом "Про державні закупівлі", — розповідають на сайті ОДА.

Опалювальний сезон 2021: ситуація у Хмельницькій області

11 жовтня відбулося засідання та Хмельницької обласної комісії з питань ТЕБ та НС через аналогічну проблеми з поставками газу в бюджетні установи регіону.

"Ситуація у нас на Хмельниччині, як і в усій країні, досить критична, адже майже в усіх бюджетних установах розірвані договори, які були укладені на початку року на поставку газу в зв'язку з істотним зростанням його вартості", — розповів глава Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Заступник керівника облдержадміністрації Сергій Ткачук повідомив, що практично всі бюджетні організації позбавлені можливості отримувати газ для старту опалювального сезону. За його словами, для забезпечення установ регіону блакитним паливом на підставі Меморандуму про непідвищення тарифів у області є можливість отримати від "Нафтогазу" знижену ціну.

"Нам всім потрібно докласти максимум зусиль, щоб забезпечити у встановлені терміни проведення переговорних процедур з компанією НАК "Нафтогаз України" від протоколу переговорів до укладення договору, щоб отримувати газ за певною вартістю в розмірі 13,6 грн, без ПДВ, для бюджетних установ", — підсумував Сергій Гамалій.

Опалювальний сезон 2021: ситуація у Львівській області

12 жовтня зібралася і Львівська обласна комісія з питань ТЕБ та НС. На сайті ОДА повідомляється, що, за інформацією ПАТ "Львівгаз", на території регіону працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ для власних потреб. У цих установах є понад 4 000 пунктів обліку газу, з них на сьогодні включені лише 986, що становить 23,4% від загальної кількості. Пов'язано це з тим, що значна частина бюджетних установ, що використовують газ для опалення та гарячої води, не уклали договорів на поставки цього газу.

Опалювальний сезон 2021: ситуація в Одеській області

Одеська обласна комісія з питань ТЕБ та НС також визнала ситуацію з газом для бюджетних установ у регіоні надзвичайною, передає "Думська". За інформацією обласних чиновників, ціна на газ досягла 40 грн за 1 м³. Відзначається, що через підвищення цін у постачальників немає можливості виконувати контрактні умови, а в організацій — оплачувати послуги.

Бюджетним установам регіону почали надходити повідомлення від постачальників щодо можливого припинення поставок газу. Підкреслюється, що ситуація, що склалася, може призвести до відмови у доступі до системи газопостачання.

Опалювальний сезон 2021: ситуація в Івано-Франківську

Про критичну ситуацію з газом для бюджетних установ повідомляв і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді — відсутність поставок газу в бюджетні установи. А це заклади охорони здоров'я, школи, садочки, соціальні установи. Тобто знову маємо проблеми з входженням в опалювальний період... Навіть підписавши меморандум на державному рівні..." — наводить слова Марцінківа в його публікації на Facebook-сторінці від 11 жовтня УНІАН.

Утім, наразі пост зі сторінки градоначальника вже видалили.

Нагадаємо, 8 жовтня "Нафтогаз" повідомляв, що 45 виробників тепла напередодні опалювального сезону не можуть отримувати газ через старі заборгованості за блакитне паливо.

В окремій статті Фокус з'ясував, що ціна на бензин, автогаз і дизельне паливо по країні може вирости на 10% до кінця 2021 року.