Колапс скасовується: "Нафтогаз" пропонує бюджетним організаціям нові тарифи на газ та опалення

Школи та лікарні ризикували залишитися без тепла через постачальників послуг, які або пропонують газ по 30-45 грн/кубометр, або відмовляються від своїх обов'язків за договорами.

НАК "Нафтогаз" оголосив про новий тариф на газ для бюджетних і релігійних організацій з фіксованою ціною на паливо — 13,7 грн/кубометр без транспортування і ПДВ. Про це інформує пресслужба монополіста.

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"Нафтогаз" продаватиме газ для опалення бюджетним і релігійним організаціям за новим тарифом і пропонує виробникам тепла, які забезпечують школи, лікарні та дитячі садки теплом і гарячою водою, закуповувати паливо також за зниженими цінами.

Вартість газу за фіксованою ціною — 13,7 грн/куб без транспортування і ПДВ, з урахуванням усіх надбавок — 16,8 гривень.

Нову вартість у межах середньострокового контракту, який діятиме протягом 15 місяців, "Нафтогаз" пропонує після того, як багато постачальників палива виставили місячну ціну на газ на рівні 30-45 грн/кубометр або повністю відмовлялися від обов'язків за чинними договорами.

"Розуміючи потреби бюджетних установ, а також з огляду на соціальне значення та важливість безперебійної роботи цих установ, компанія "Нафтогаз" виходить на ринок із пропозицією фіксованої ціни на наступні 15 місяців, на рівні більш ніж удвічі нижчому за поточну місячну ціну", — цитує пресслужба голову правління монополіста Юрія Вітренка.

Виробникам тепла пропонують зміни в трирічних контрактах: обсяг палива, якого вони потребують для тепло- і гарячого водопостачання шкіл і лікарень, вони зможуть придбати за новими тарифами — 16,8 грн/кубометр із урахуванням транспортування та ПДВ.

Новий тариф на газ для бюджетних і релігійних організацій у своєму Facebook прокоментував глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, пропозиція для ТКЕ (теплокомуненерго — ред.) про закупівлю палива по 16,8 грн/кубометр було схвалено Кабінетом міністрів, тому монополіст тепер може вносити зміни до існуючих договорів.

"Нафтогаз запропонував для ТКЕ фіксовану ціну 13,7 грн/куб м. (без ПДВ і транспортування) на обсяги газу, які вони використовують для теплопостачання бюджетних організацій ... Сьогодні ми отримали відповідні узгодження і тепер можемо укладати зміни в договори з тепловиками та контракти з бюджетними та релігійними організаціями", — додав Юрій Вітренко.

[ + – ] "Нафтогаз" запропонував нові тарифи на газ бюджетним і релігійним організаціям

Раніше Фокус попереджав, що школи та лікарні можуть залишитися без газу в опалювальному сезоні. У низці областей бюджетні організації ризикують залишитися без опалення, оскільки постачальники послуг розривають договори на послуги через указану в них вартість блакитного палива, яка значно нижча за ринкову.

Також Фокус у своїй статті розбирався, які рахунки за опалення чекають українців взимку і з чим пов'язане подорожчання комунальних послуг.