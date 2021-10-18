Украина и МВФ достигли согласия на уровне персонала по пересмотру Stand-By

Если первый пересмотр программы будет завершен успешно, это разблокирует транш в размере около 700 миллионов долларов.

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) пришли к согласию на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By. Об этом говорится в заявлении главы миссии Иванны Владковой-Голлар, разосланном СМИ.

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Соглашение на уровне персонала (Staff-level agreement) — это предпосылка для первого пересмотра программы сотрудничества Stand-By, которая рассчитана на полтора года. Она дает возможность исполнительному совету фонда рассмотреть запрос на продолжение программы.

Если первый пересмотр будет завершен, это разблокирует транш в размере около 700 миллионов долларов.

Возглавляемая Иванной Владковой-Холар миссия МВФ длилась с 21 сентября. Речь идет о ряде экономических, финансовых и структурных реформ, цель которых — сдержать кризис из-за пандемии коронавируса, обеспечив макроэкономическую и финансовую стабильность.

В будущем программа будет сосредоточена на:

Согласовании фискальной политики с условиями устойчивости среднесрочного долга с одновременной защитой социально уязвимых групп; усилении администрирования доходов бюджета и уменьшении фискальных рисков от квазифискальных операций, в частности в энергетическом секторе; Обеспечении независимости Национального банка Украины и сосредоточении монетарной политики на возвращении инфляции до целевых значений; Обеспечении финансового здоровья банков для оживления банковского кредитования частного сектора; Борьбе с коррупцией и внедрении судебной реформы; Уменьшении роли государства и частных интересов в экономике для улучшения бизнес-климата, укреплении корпоративного управления, привлечении инвестиций и увеличении потенциала экономики.

По словам Владковой-Холар, предложение Украины продлить программу до конца июня 2022 года, а также решение по программе в целом должен утвердить исполнительный совет фонда. Оно ожидается в ноябре 2021 года и от него будут зависеть дальнейшие действия Украины в вышеупомянутых сферах. Среди прочего, кредитор ожидает, что в нашей стране примут законы о независимости Нацбанка (№5850, №5852) и приведения статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституционного суда.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter уже выразил надежду, что ноябрьское решение исполнительного совета фонда относительно продления программы будет положительным.

Высшие руководители украинского государства неоднократно говорили, что деньги от МВФ будут получены. Но пока этого не случилось.

В августе Украина получила от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках антикризисной эмиссии специальных прав заимствования. Эти деньги не касаются кредитной программы Stand-By.