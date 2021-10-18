Україна й МВФ досягли згоди на рівні персоналу з перегляду Stand-By

Якщо перший перегляд програми буде завершено успішно, це розблокує транш у розмірі приблизно 700 мільйонів доларів.

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) дійшли згоди на рівні персоналу за першим переглядом програми Stand-By. Про це йдеться в заяві глави місії Іванни Владкової-Голлар, розісланій ЗМІ.

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Угода на рівні персоналу (Staff-level agreement) — це передумова для першого перегляду програми співпраці Stand-By, яка розрахована на півтора року. Вона дає можливість виконавчій раді фонду розглянути запит на продовження програми.

Якщо перший перегляд буде завершено, це розблокує транш у розмірі приблизно 700 мільйонів доларів.

Очолювана Іванною Владковою-Голлар місія МВФ тривала з 21 вересня. Йдеться про низку економічних, фінансових і структурних реформ, мета яких — стримати кризу через пандемію коронавірусу, забезпечивши макроекономічну і фінансову стабільність.

У майбутньому програма буде зосереджена на:

Узгодженні фіскальної політики з умовами стійкості середньострокового боргу з одночасним захистом соціально вразливих груп; посиленні адміністрування доходів бюджету і зменшенні фіскальних ризиків від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетичному секторі. Забезпеченні незалежності Національного банку України та зосередженні монетарної політики на повернення інфляції до цільових значень. Забезпеченні фінансового здоров'я банків для пожвавлення банківського кредитування приватного сектора. Боротьбі з корупцією та впровадженні судової реформи. Зменшенні ролі держави і приватних інтересів в економіці для поліпшення бізнес-клімату, зміцнення корпоративного управління, залучення інвестицій і збільшення потенціалу економіки.

За словами Владкової-Голлар, пропозиція України продовжити програму до кінця червня 2022 року, а також рішення щодо програми в цілому повинна затвердити виконавча рада фонду. Воно очікується в листопаді 2021 року і від нього залежатимуть подальші дії України у вищезазначених сферах. Серед іншого, кредитор очікує, що в нашій країні ухвалять закони про незалежність Нацбанку (№5850, №5852) та приведення статусу Національного антикорупційного бюро у відповідність до вимог Конституційного суду.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter уже висловив надію, що листопадове рішення виконавчої ради фонду щодо продовження програми буде позитивним.

Вищі керівники української держави неодноразово говорили, що гроші від МВФ будуть отримані. Але поки цього не сталося.

У серпні Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів у межах антикризової емісії спеціальних прав запозичення. Ці гроші не стосуються кредитної програми Stand-By.