Банкам Украины запретили принимать российские рубли для пополнения депозитов: решение НБУ

По состоянию на начало сентября на счетах в российских рублях, по информации журналистов, физлица держали эквивалент 321 млн грн. А на депозитных счетах всего 3 млн грн.

Национальный банк Украины (НБУ) с 21 ноября запретит украинским банкам принимать российскую валюту для зачисления на депозитные счета физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Новые правила для украинских банков введены после принятия постановления правления НБУ №103 от 8 октября 2021 года.

В документе говорится, что банкам запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных денежных средств государства-оккупанта для зачисления на депозитные счета физлиц. Запрет действует в рамках закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".

Согласно информации НБУ, на начало сентября на счетах в российских рублях, открытых в украинских банках, физлица держали эквивалент 321 млн грн. А вот на депозитных счетах всего 3 млн грн.

НБУ также напомнил о запрете банкам и финансовым учреждениям страны осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центробанка России, на которых изображены объекты Крыма.

При этом было дополнено, что нельзя работать с купюрами "с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, пейзажей и всех других объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины, и содержащие тексты, касающиеся оккупации Российской Федерацией административно-территориальных единиц Украины".

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины оштрафовал ООО "Кредитпроминвест" на 102 тысячи гривен. Компания нарушила требования, установленные законом касательно этического поведения.

Также в НБУ сообщили о том, как отличить фальшивые гривны от настоящих, уточнив при этом, что каждая банкнота гривны содержит около двадцати защитных элементов.