Банкам України заборонили приймати російські рублі для поповнення депозитів: рішення НБУ

Станом на початок вересня на рахунках у російських рублях, за інформацією журналістів, фізособи тримали еквівалент 321 млн грн. А на депозитних рахунках лише 3 млн грн.

Національний банк України (НБУ) з 21 листопада заборонить українським банкам приймати російську валюту для зарахування на депозитні рахунки фізичних осіб. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Нові правила для українських банків введені після ухвалення постанови правління НБУ №103 від 8 жовтня 2021 року.

У документі говориться, що банкам заборонено здійснювати касові операції з приймання готівкових коштів держави-окупанта для зарахування на депозитні рахунки фізосіб. Заборона діє в межах закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Згідно з інформацією НБУ, на початок вересня на рахунках у російських рублях, відкритих в українських банках, фізособи тримали еквівалент 321 млн грн. А ось на депозитних рахунках лише 3 млн грн.

НБУ також нагадав про заборону банкам і фінансовим установам країни здійснювати касові, зокрема валютно-обмінні, операції з банкнотами і монетами Центробанку Росії, на яких зображені об'єкти Криму.

При цьому було доповнено, що не можна працювати з купюрами "із зображенням карт, символів, будівель, пам'ятників, пам'яток археології, архітектури, історії, пейзажів та всіх інших об'єктів, розташованих на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України, і які містять тексти, що стосуються окупації Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиниць України".

Раніше повідомлялося, що Національний банк України оштрафував ТОВ "Кредитпромінвест" на 102 тисячі гривень. Компанія порушила вимоги, встановлені законом щодо етичної поведінки.

Також в НБУ повідомили про те, як відрізнити фальшиві гривні від справжніх, уточнивши при цьому, що кожна банкнота гривні містить близько двадцяти захисних елементів.