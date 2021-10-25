Возможен ли крах финансовой системы?

Современная финансовая система построена на доминирующем положении американского доллара. Сегодня экономики стран мира тесно связаны между собой и финансовый кризис в одном государстве может нарушить экономическую стабильность других стран. В особенности это относится к финансовой системе США. В случае длительной рецессии негативные последствия могут распространиться на остальной мир. И сегодня многие международные эксперты бьют тревогу, предупреждая об опасности такого влияния доллара на фоне постковидной рецессии. Действительно ли мировая финансовая система может рухнуть в один момент? Стоит ли ожидать этого в ближайшем будущем? Или все опасения экономистов беспочвенны и ситуация находится под контролем? Попробуем разобраться.

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Формирование современной модели мировой экономики

Благодаря тому, что сегодня доллар является главной резервной валютой подавляющего большинства стран мира, благополучие международной финансовой системы напрямую зависит от состояния его "родной" экономики – США. Как такое произошло, ведь в информационных ресурсах чаще всего рассказывают о золотовалютных резервах какой-либо страны?

На самом деле такие резервы являются в основном валютными, и лишь маленькая часть обеспечивается золотом. Более того, валютные резервы представляют собой не сами доллары США, а treasures – долговые расписки правительства США. Все было более-менее надежно до 70-х годов прошлого века. Американский доллар подкреплялся золотом, соответственно, в случае необходимости, центробанк любой страны мог обменять свои резервы в USD на твердую валюту – золото. Однако сейчас ситуация совсем иная – доллар не подкреплен ничем. Использование его в качестве резервной валюты основано только на уверенности центробанков в мощь экономики США. А также, страна сможет погасить все свои финансовые обязательства.

До ХIХ в. мировая экономика была основана на "золотом" стандарте, все международные расчеты выполнялись исключительно в этом металле. Однако развитие промышленности, глобализация мировой экономики, рост международной торговли, привели к тому, что расплачиваться золотом за поставки товаров стало неудобно. Тогда на первое место вышли валюты стран с наиболее мощной экономикой, в частности фунт стерлингов Великобритании. Он имел жесткую привязку к золоту и бумажные деньги можно было обменять на желтый металл в любом банке страны.

После Первой мировой войны экономическая мощь Великобритании в мире стала снижаться. Успешную конкуренцию на всех рынках ей создавали США. Вторая мировая война окончательно определила нового мирового лидера и стали им Соединенные Штаты. Понеся наименьшие потери в конфликте они, наоборот, только укрепили свою экономическую мощь благодаря оборонным заказам воюющих стран.

Бреттон-Вудская конференция 1944 г. подтвердила роль США в качестве мирового экономического лидера и заложила основы современной финансовой системы. Закончилась эра золотого стандарта и началась эра долларового. Мощь USD как валюты подкреплялась тем фактом, что в США на тот момент находилось 70% мирового запаса золота. В результате конференции:

● доллар был признан мировой резервной валютой;

● был утвержден жесткий обменный курс золота к USD (35$ за 1 тройскую унцию – чуть более 31г);

● страны-участницы конференции теперь могли обменивать свои валюты на доллар по стабильному курсу;

● центробанки стали обязаны поддерживать стабильность национальных валют путем долларовых интервенций;

● были созданы новые международные финансовые институты – МБРР и МВФ, контролирующие и поддерживающие работоспособность новой финансовой системы.

Но уже через 20 лет Соединенные Штаты постепенно начали отходить от положений Бреттон-Вуда. В частности, был наложен запрет на свободный обмен долларов на золото, стоимость этой валюты по отношению к желтому металлу стала падать и т.д.

Окончательная трансформация Бреттон-Вудской системы в современную была закреплена в Ямайских соглашениях от 1976 г. Ключевые положения:

● курс валют формировался рыночными методами;

● доллар больше не подкреплялся золотом;

● в качестве резервных признавались национальные валюты США, Швейцарии, Японии, Великобритании, Германии и Франции (позже заменены на евро), а также SDR – виртуальная валюта МВФ.

Вследствие того, что доллар на тот момент составлял основную часть золотовалютных резервов, валюты остальных стран просто не могли составить ему конкуренцию. Американские деньги до сих пор занимают 60-70% резервов практически всех центробанков мира.

Что происходит сегодня?

Однако в последнее время его доля начала падать. Согласно отчету МВФ на декабрь 2020 года, доля USD в качестве резервной валюты сократилась до наименьшего за последние 25 лет уровня (59%).

К этому привело несколько ключевых факторов:

● рост госдолга США;

● высокая инфляция;

● нестабильность рынка treasures;

● не подкрепленный ростом экономики бесконечный поток новых долларов, эмитируемых ФРС, т.е. бесконтрольный печатный станок.

Возникает вопрос: "Почему мир просто не уйдет от доллара в другие, более стабильные валюты, например евро?" Ответ прост – слишком значимую роль занимает USD в международной финансовой системе. Если большинство стран вдруг решит отказаться от доллара – этот удар похоронит не только экономику США. Тут же Соединенные Штаты объявят дефолт, не в силах выполнить свои обязательства и рассчитаться за ранее взятые кредиты. А это автоматически приведет к обесцениваю всех treasures и, соответственно, валютных резервов всех остальных стран. Их национальные экономики попросту рухнут вслед за экономикой США.

Поэтому весь остальной мир вынужден, по сути, на своих плечах нести бремя госдолга США, молча наблюдая за работой печатного станка. Однако это не может продолжаться вечно, мировая финансовая системы требует очередной трансформации. Точно так же, как фиатные валюты пришли на смену золоту, на смену бумажным деньгам придут цифровые валюты.

Современная экономика все больше уходит от наличности в сторону электронных денег. Фиатные валюты уже не могут обеспечить необходимой сегодня скорости переводов, их защищенности и доступности. Это прекрасно понимают государственные регуляторы финансового рынка. Большинство центробанков стран мира заявляют об изучении вопросов выпуска национальных криптовалют (CBDC) и их влияния на экономику. Китай больше года реализует пилотные проекты в области. Становится понятно, что КНР планирует с помощью е-юаня заменить американский доллар в качестве мировой резервной валюты, наиболее подходящей для цифровой экономики. Ему не нужны конкуренты, поэтому государство и принимает сейчас вполне логичные, с такой точки зрения, шаги – значительное ограничение возможности работы с другими криптовалютами для населения и их последующим запретом. Король должен быть только один.

США не могут себе позволить проиграть эту гонку. Подобное означает конец их доминирующему положению на мировой арене и крах экономики. Однако они не спешат — по крайней мере явно — разрабатывать собственную криптовалюту. Можно заметить их интерес к стейблкоинам, в частности USDT и "частной" криптовалюте риппл (XRP). Судя по всему, в Белом доме еще не сделали выбор в вопросе, какая из этих криптовалют придет на смену фиатному доллару. Но уже провели проверку на предмет того, насколько они подвержены контролю государства. Достаточно вспомнить судебные иски от SEC к эмитентам этих цифровых валют за последние пару лет.

Так что, можно сделать вывод – мировая финансовая система точно не рухнет в ближайшие 10-20 лет. Разве что изменится ее старый вариант, т.е. произойдет трансформация в новую, более подходящую для нужд цифровой экономики. И процесс этот вряд ли будет безболезненным. Слишком велики амбиции у старого лидера – США. И слишком велико стремление Китая занять их место на вершине мирового Олимпа.

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