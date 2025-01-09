Зеленский ответил на петицию о "тысяче", нардеп назвал выплаты "идиотским популизмом": детали

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру посчитать, с пользой ли потратили бюджетные средства на выплату "зимней тысячи". Нардеп Ярослав Железняк заверил, что эта польза нулевая.

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Согласно плану украинского правительства, выплаты по программам "Зимней еПоддержки" должны помочь экономике пережить трудные времена. Кроме того, ожидалось, что деньги поддержат людей зимой. Поскольку возникли вопросы относительно уместности программ, то Кабмин посчитает эффективность и объяснит, достигли ли поставленной цели. О том, была ли польза от "тысячи Зеленского", президент Украины ответил на портале электронных петиций.

Тысяча Зеленского — ответ президента

На портале электронных петиций в первую очередь поблагодарили 25 714 украинцев, которые подписали обращение об отмене выплат. После этого объясняется, что решение правительство принимало из двух соображений:

чтобы помочь гражданам пережить зимнюю пору;

чтобы оживить экономическую жизнь.

После этого президент пообещал, что премьер-министр Денис Шмыгаль проанализирует эффективность выплат и выяснит, удалось ли правительству достичь запланированной цели. Когда получат результат анализа, об этом обязательно проинформируют автора петиции, говорится в заметке.

Тысяча Зеленского — ответ на сайте электронных петиций Фото: Скриншот

Реакция Железняка на "тысячу Зеленского"

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отреагировал на ответ президента под петицией о выплате помощи украинцам. По его словам, идея выплат является "идиотским популизмом" и это говорит о "ничтожном" качестве экономических идей чиновников. После этого он пояснил, что на реализацию инициатив потратят ориентировочно 15 млрд грн. Согласно имеющимся у него данным, считать эффективность не стоит, поскольку она и так нулевая. Также политик написал, что деньги на выплаты взяли, вероятно, из денег Сил обороны.

"Учитывая, что на этот праздник популизма пойдет 15 млрд грн, то это наиболее неэффективное использование денег даже по сравнению с другими программами", — написал Железняк.

Тысяча Зеленского — ответ Железняка Фото: Скриншот Тысяча Зеленского — Железняк оценил эффективность программы выплат — Железняк оценил эффективность программы выплат Фото: Скриншот

Электронная петиция о тысяче Зеленского и других выплатах

Отметим, обращение об отмене "тысячи Зеленского" ("Зимней еПоддержки"), а также средств по программе "Национальный кэшбек", появилось на портале электронных петиций 14 ноября 2024 года. Автор петиции — гражданин Роман Стан. Стан перечислил проблемы с государственным бюджетом, расходами на армию, проблемами экономики и бизнеса. После этого подытожил, что при таких условиях лучше не делать дополнительных расходов и назвал проблемы, которые видит в связи с выплатами. Необходимое количество голосов, минимум 25 тысяч, собралось до 3 декабря.

Между тем первый заместитель министра экономики Алексей Соболев осенью объяснил, что деньги на зимние выплаты — средства бюджета, которые перераспределяются из имеющихся программ. Также он отметил, что источник финансов — международная помощь, которая, согласно условиям, не должна тратиться на военные нужды. Ярослав Железняк при этом добавил, что речь идет о программах инвестиций и гуманитарном разминировании. Нардеп назвал сумму расходов — 3,7 млрд грн.

Напоминаем, в середине декабря глава Минцифры рассказал, на что тратили украинцы"тысячу Зеленского". На портале "Дія" сообщили, до какой даты деньги следует использовать.