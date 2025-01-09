Зеленський відповів на петицію про "тисячу", нардеп назвав виплати "ідіотським популізмом": деталі

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру порахувати, чи з користю витратили бюджетні кошти на виплату "зимової тисячі". Нардеп Ярослав Железняк запевнив, що ця користь нульова.

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Згідно з планом українського уряду, виплати за програмами "Зимової єПідтримки" повинні допомогти економіці пережити важкі часи. Крім того, очікувалось, що гроші підтримають людей взимку. Оскільки виникли питання щодо доречності програм, то Кабмін порахує ефективність і пояснить, чи досягнули поставленої мети. Про те, чи була користь від "тисячі Зеленського", президент України відповів на порталі електронних петицій.

Тисяча Зеленського — відповідь президента

На порталі електронних петицій найперше подякували 25 714 українцям, які підписали звернення щодо скасування виплат. Після цього пояснюється, що рішення уряд приймав з двох міркувань:

щоб допомогти громадянам пережити зимову пору;

щоб пожвавити економічне життя.

Після цього президент пообіцяв, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль проаналізує ефективність виплат і з'ясує, чи вдалось уряду досягнути запланованої мети. Коли отримають результат аналізу, про це обов'язково поінформують автора петиції, ідеться у дописі.

Тисяча Зеленського - відповідь на сайті електронних петицій Фото: Скриншот

Реакція Железняка на "тисячу Зеленського"

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк відреагував на відповідь президента під петицією про виплату допомоги українцям. З його слів, ідея виплат є "ідіотським популізмом" і це говорить про "ніякість" економічних ідей урядовців. Після цього він пояснив, що на реалізацію ініціатив витратять орієнтовно 15 млрд грн. Згідно з наявними у нього даними, рахувати ефективність не варто, оскільки вона і так нульова. Також політик написав, що гроші на виплати взяли, ймовірно, з потреб Сил оборони.

"Враховуючи, що на це свято популізму піде 15 млрд грн, то це найбільш неефективне використання грошей навіть порівняно з іншими програмами", — написав Железняк.

Тисяча Зеленського - відповідь Железняка Фото: Скриншот Тисяча Зеленського - Железняк оцінив ефективність програми виплат Фото: Скриншот

Електронна петиція про тисячу Зеленського та інші виплати

Зазначимо, звернення щодо скасування "тисячі Зеленського" ("Зимової єПідтримки"), а також коштів за програмою "Національний кешбек" з 'явилось на порталі електронних петицій 14 листопада 2024 року. Автор петиції — громадянин Роман Стан. Стан перелічив проблеми з державним бюджетом, витратами на армію, проблемами економіки та бізнесу. Після цього підсумував, що за таких умов краще не робити додаткових видатків і назвав проблеми, які бачить у зв'язку з виплатами. Необхідна кількість голосів, мінімум 25 тисяч, зібралась до 3 грудня.

Тим часом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев восени пояснив, що гроші на зимові виплати — кошти бюджету, які перерозподіляються з наявних програм. Також він зауважив, що джерело фінансів — міжнародна допомога, яка, згідно з умовами, не повинна витрачатись на військові потреби. Ярослав Железняк при цьому додав, що ідеться про програми інвестицій та гуманітарне розмінування. Нардеп назвав суму витрат — 3,7 млрд грн.

Нагадуємо, в середині грудня глава Мінцифри розповів, на що витрачали українці "тисячу Зеленського". На порталі "Дія" повідомили, до якої дати гроші слід використати.