Открытое небо. Как и когда изменятся цены на авиаперелеты

Соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом наконец-то подписано. Однако возможное оживление рынка авиасообщений вряд ли приведет к снижению цен на перелеты внутри страны.

Снижение цен на авиаперелеты: два этапа

Подписанное соглашение предусматривает либерализацию авиасообщения между странами ЕС и Украиной в два этапа. Первый наступил сразу после подписания документа: сняты все ограничения для украинских и европейских авиакомпаний на полеты между любыми городами Украины и Евросоюза. Авиаперевозчики теперь могут выйти на любой маршрут, который посчитают перспективным, при условии получения разрешения от аэропорта.

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Соглашение усиливает защиту прав украинских пассажиров в нестандарт­ных ситуациях, связанных с задержкой или отменой рейсов

Второй этап либерализации наступит после того, как Украина интегрирует в свое законодательство все требования ЕС. Тогда европейские авиакомпании смогут совершать рейсы внутри Украины, например из Киева в Ивано-Франковск или из Львова в Одессу. В свою очередь украинские авиакомпании также смогут летать между любыми аэропортами Евросоюза. Условие лишь одно: маршрут рейса должен включать в себя город, где базируется авиакомпания, летать между городами, где у компании нет базы, нельзя. Но, по словам экспертов, второго этапа придется ждать минимум полгода.

"Ситуация с внутренними рейсами по Украине пока останется неизменной, потому что сейчас наступила первая фаза соглашения. Вторая наступит после того, как Украина внедрит европейское законодательство, а на это дано от шести до 18 месяцев. Но даже после этого я сильно сомневаюсь, что европейские авиакомпании станут совершать внутренние рейсы в Украине, а тем более массово и регулярно", — говорит Фокусу Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support.

По его словам, себестоимость одного часа полета европейских авиа­компаний составляет €50, и большинство рейсов дотируются. Вряд ли Украина захочет и сможет поддерживать авиаперевозчиков из ЕС.

"Ожидать, что в ближайшее время появятся билеты по €7 на рейс Киев — Ивано-Франковск, не стоит. В Европе до 2014 года в каждом аэропорту лоукостеры получали дотации, сейчас дотируют не все, но большинство рейсов, за счет чего авиакомпании могут выставлять низкие цены. Украина же не дотирует свои авиакомпании, даже в тяжелый для всех 2020-й этого не делалось", — отмечает Александр Ланецкий.

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Открытое небо Украины и ЕС: какие выгоды для пассажиров это принесет

"Цены — это производная количества компаний, работающих на рынке, и реального спроса на авиа­перевозки со стороны пассажиров, — говорит Кирилл Новиков, авиаэксперт. — Спрос в Украине есть, особенно на низкие тарифы, а количество операторов однозначно будет расти, тогда и цены будут снижаться. Но это перспектива не одного месяца. Думаю, через год мы скажем более точно об эффекте "открытого неба" по части стоимости перелетов. А пока правительству следует не медлить с отменой НДС на внутренних рейсах, это можно делать и без "открытого неба". Эффект же очевиден и для пассажира, и для авиакомпаний". В этом случае авиакомпании смогут снизить цены на билеты, увеличить пассажиропоток и больше зарабатывать.

Между тем потенциальному увеличению конкуренции украинские авиаперевозчики не рады. Некоторые эксперты и представители авиакомпаний уже заявили, что соглашение ставит отечественных и европейских операторов в неравные условия. У украинских компаний возникнут трудности с выходом на внутренний европейский рынок, в то время как европейцы смогут без особых проблем наладить перевозки в Украине.

Новые направления. Прямые авиарейсы из Одессы в Венецию и не только

На следующий день после подписания соглашения об "открытом небе" венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал увеличение количества своих самолетов в Украине с четырех до 11. Пять новых лайнеров планируют разместить в Киеве, еще два станут базироваться во Львове. Помимо этого лоукостер планирует в 2021–2022 годах запустить 26 новых рейсов из Украины и увеличить географию полетов Испании, Франции, Бельгии и Нидерландов. Суммарно Wizz Air готовится обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны.

Некоторые эксперты и представители авиакомпаний уже заявили, что соглашение ставит отечественных и европейских операторов в неравные условия

За неделю до подписания соглашения ирландский лоукостер Ryanair заявил об открытии прямого рейса из Одессы в Венецию с 27 марта 2022 года. Авиабилеты уже можно забронировать по цене от €28 в одну сторону и от €56 — в оба конца. До этого глава Ryanair Майкл О'Лири отмечал, что компания хочет начать летать в 12 украинских аэропортов. Чтобы обеспечить увеличенный пассажиропоток, авиаперевозчик в ближайшее время может завезти в страну до 20 самолетов для постоянного базирования.

Но Кирилл Новиков подчеркивает, что авиакомпаниям будет сложно работать в большинстве украинских аэропортов, так как их инфраструктура к этому не готова. "Реконструкции, начатые в Днепре, Херсоне, Виннице и еще ряде городов, дадут реальную возможность летать только через год-два, поэтому надо запастись терпением", — констатирует эксперт.

Впрочем, вряд ли с подписанием соглашения стоит ожидать массового прихода в Украину новых лоукостеров. Большая часть стран ЕС давно открыта для полетов согласно двусторонним межправительственным соглашениям, потому, по мнению экспертов, те компании, которые хотят летать в Украину, уже это делают. Новое соглашение открыло для Украины такие страны, как Бельгия, Франция и Нидерланды. Александр Ланецкий считает, что открыться может еще и Финляндия, так как там есть спрос на украинских заробитчан, особенно на сезонную работу. Но не стоит рассчитывать, что билеты на все новые рейсы будут дешевыми. Снижение цен возможно лишь в рамках акционных предложений, и не на все направления.

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Однако вступление в силу соглашения принесет безусловную пользу украинцам, которые смогут рассчитывать на цивилизованное обращение со стороны авиакомпаний. По словам Андрея Ярмака, руководителя "Украэроруха", далеко не все украинские авиаперевозчики готовы к новым условиям, ведь соглашение подразумевает применение европейских стандартов и правил, что означает повышение уровня сервиса и лояльности к клиентам. К примеру, соглашение усиливает защиту прав пассажиров в нестандартных ситуациях, связанных с задержкой или отменой рейсов. Если опоздание произошло по вине авиакомпании, пассажиру должны выплатить компенсацию от €200 до €600, в зависимости от времени задержки и длительности маршрута. Такие компенсации украинскими перевозчиками ранее не выплачивались.