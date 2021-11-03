Відкрите небо. Як і коли зміняться ціни на авіаперельоти

Угода про Спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом нарешті підписана. Однак можливе пожвавлення ринку авіасполучення навряд призведе до зниження цін на перельоти всередині країни.

Зниження цін на авіаперельоти: два етапи

Підписана угода передбачає лібералізацію авіасполучення між країнами ЄС та Україною у два етапи. Перший настав одразу після підписання документа: знято всі обмеження для українських та європейських авіакомпаній на польоти між будь-якими містами України та Євросоюзу. Авіаперевізники тепер можуть вийти на будь-який маршрут, який вважають перспективним, за умови отримання дозволу від аеропорту.

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Угода посилює захист прав українських пасажирів у нестандартних ситуаціях, пов'язаних із затримкою чи скасуванням рейсів

Другий етап лібералізації настане після того, як Україна інтегрує у своє законодавство всі вимоги ЄС. Тоді європейські авіакомпанії зможуть здійснювати рейси всередині України, наприклад, з Києва до Івано-Франківська чи зі Львова до Одеси. Зі свого боку, українські авіакомпанії також зможуть літати між будь-якими аеропортами Євросоюзу. Умова лише одна: маршрут рейсу повинен включати місто, де базується авіакомпанія, літати між містами, де компанія не має бази, не можна. Але, за словами експертів, другого етапу доведеться чекати щонайменше пів року.

"Ситуація з внутрішніми рейсами по Україні поки що залишиться незмінною, тому що зараз настала перша фаза угоди. Друга настане після того, як Україна запровадить європейське законодавство, а на це дано від шести до 18 місяців. Але навіть після цього я дуже сумніваюся, що європейські авіакомпанії почнуть здійснювати внутрішні рейси в Україні, а тим паче масово і регулярно", — каже Фокусу Олександр Ланецький, директор консалтингової компанії Friendly Avia Support.

За його словами, собівартість однієї години польоту європейських авіакомпаній становить €50 і більшість рейсів дотуються. Навряд Україна захоче і зможе підтримувати авіаперевізників із ЄС.

"Чекати, що найближчим часом з'являться квитки по €7 на рейс Київ — Івано-Франківськ, не варто. У Європі до 2014 року в кожному аеропорту лоукостери отримували дотації, зараз дотують не всі, але більшість рейсів, за рахунок чого авіакомпанії можуть виставляти низькі ціни. Україна ж не дотує свої авіакомпанії, навіть у важкий для всіх 2020-й цього не робилося", — зазначає Олександр Ланецький.

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Відкрите небо України та ЄС: які вигоди для пасажирів це принесе

"Ціни — це похідна кількості компаній, що працюють на ринку, і реального попиту на авіаперевезення з боку пасажирів, — каже Кирило Новіков, авіаексперт. — Попит в Україні є, особливо на низькі тарифи, а кількість операторів однозначно зростатиме, тоді й ціни будуть знижуватися. Але це перспектива не одного місяця.Думаю, через рік ми скажемо точніше про ефект "відкритого неба" щодо вартості перельотів. А поки уряду слід не зволікати зі скасуванням ПДВ на внутрішніх рейсах, це можна робити і без "відкритого неба". Ефект же очевидний і для пасажира, і для авіакомпаній". У цьому випадку авіакомпанії зможуть знизити ціни на квитки, збільшити пасажиропотік та більше заробляти.

Тим часом, потенційному збільшенню конкуренції українські авіаперевізники не раді. Деякі експерти та представники авіакомпаній вже заявили, що угода ставить вітчизняних та європейських операторів у нерівні умови. Українські компанії мають проблеми з виходом на внутрішній європейський ринок, тоді як європейці зможуть без особливих проблем налагодити перевезення в Україні.

Нові напрямки. Прямі авіарейси з Одеси до Венеції і не тільки

Наступного дня після підписання угоди про "відкрите небо" угорський лоукостер Wizz Air анонсував збільшення кількості своїх літаків в Україні з чотирьох до 11. П'ять нових лайнерів планують розмістити у Києві, ще два базуватимуться у Львові. Крім цього, лоукостер планує у 2021–2022 роках запустити 26 нових рейсів з України та збільшити географію польотів Іспанії, Франції, Бельгії та Нідерландів. Сумарно Wizz Air готується обслуговувати 117 напрямків з України до 22 країн.

Деякі експерти та представники авіакомпаній вже заявили, що угода ставить вітчизняних та європейських операторів у нерівні умови

За тиждень до підписання угоди ірландський лоукостер Ryanair заявив про відкриття прямого рейсу з Одеси до Венеції з 27 березня 2022 року. Авіаквитки вже можна забронювати за ціною від €28 в один бік і від €56 — в обидва кінці. До цього глава Ryanair Майкл О'Лірі зазначав, що компанія хоче почати літати до 12 українських аеропортів. Щоб забезпечити збільшений пасажиропотік, авіаперевізник найближчим часом може завезти до країни до 20 літаків для постійного базування.

Але Кирило Новіков наголошує, що авіакомпаніям буде складно працювати в більшості українських аеропортів, оскільки їхня інфраструктура до цього не готова. "Реконструкції, розпочаті в Дніпрі, Херсоні, Вінниці та ще низці міст, дадуть реальну можливість літати лише через рік-два, тому треба запастися терпінням", — констатує експерт.

Втім, навряд з підписанням угоди варто очікувати на масовий прихід в Україну нових лоукостерів. Більшість країн ЄС давно відкрита для польотів згідно з двосторонніми міжурядовими угодами, тому, на думку експертів, ті компанії, які хочуть літати в Україну, це вже роблять. Нова угода відкрила для України такі країни, як Бельгія, Франція та Нідерланди. Олександр Ланецький вважає, що відкритись може ще й Фінляндія, оскільки там є попит на українських заробітчан, особливо на сезонну роботу. Але не варто розраховувати, що квитки на нові рейси будуть дешевими. Зниження цін можливе лише у межах акційних пропозицій, і не всі напрями.

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Проте набуття чинності угоди принесе безумовну користь українцям, які зможуть розраховувати на цивілізоване звернення з боку авіакомпаній. За словами Андрія Ярмака, керівника "Украероруху", далеко не всі українські авіаперевізники готові до нових умов, адже угода передбачає застосування європейських стандартів та правил, що означає підвищення рівня сервісу та лояльності до клієнтів. Наприклад, угода посилює захист прав пасажирів у нестандартних ситуаціях, пов'язаних із затримкою чи скасуванням рейсів. Якщо запізнення сталося з вини авіакомпанії, пасажиру мають виплатити компенсацію від €200 до €600, залежно від часу затримки і тривалості маршруту. Такі компенсації українськими перевізниками раніше не виплачувалися.