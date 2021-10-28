Здоровье – по полису. Какие варианты медицинских страховок доступны украинцам

Два года жизни в условиях карантинных ограничений изменили привычки украинцев. Забота о своем здоровье выходит на первый план, а значит, время покупать полисы добровольного медицинского страхования

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) растет как на дрожжах. За прошлый год его объем увеличился на 18%, премии, уплаченные клиентами за страхование, превысили 5,3 млрд грн. В этом году страховщики рассчитывают на еще больший рост. Затянувшаяся медицинская реформа только усугубила непростое положение пациентов: лечебные учреждения недополучают финансирование, квалифицированных врачей в регионах не хватает, а за государственное лечение пациенту приходится доплачивать из своего кармана.

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Вариантом выхода из сложившейся ситуации становится медицинское страхование. Его суть проста: клиент платит определенную сумму денег — страховую премию, а страховая компания за это обязуется оплатить его медицинские расходы. Если повезет, страховку предоставит работодатель — полис ДМС давно стал частью социального пакета многих надежных компаний.

"Под влиянием эпидемии коронавируса спрос на ДМС существенно вырос, в первую очередь — со стороны физлиц", — отмечает Окса­­на Руденко, директор департамента личных видов страхования СК "Уника".

Кому страховку? Полисы ДМС на любой кошелек

Нередко работодатель предлагает своим сотрудникам выбрать более дорогой пакет медицинского страхования, доплатив часть средств самостоятельно, иногда добавляет членов его семьи или же предоставляет на это скидку.

"У меня была корпоративная медицинская страховка. Предложили застраховать членов семьи, я согласился. Однажды во время каникул, когда сын находился у бабушки и дедушки, он заболел — поднялась высокая температура. Обратился в страховую компанию, ребенка госпитализировали. К моменту, когда мы с женой только добрались к родителям, сыну уже оказали первую помощь в больнице", — рассказывает Олег Андрейцев, сотрудник одной из киевских IT-компаний.

Страховые компании предлагают полисы ДМС на любой кошелек. Самый доступный можно приобрести за 1,5–2,5 тыс. грн, но классический полис потянет на 20 тыс. грн и выше

Более 95% застрахованных в рамках добровольных медицинских программ — корпоративные клиенты.

"За счет юрлиц [работодателей] в Украине сегодня застраховано около 5–7% населения. В частности, в нашем портфеле более 500 юрлиц, которые застраховали 110–120 тыс. своих сотрудников с их семьями. Спрос со стороны физлиц также есть, но стоимость пакетов стартует от 13 тыс. грн., а в классическом варианте полис ДМС стоит около 25 тыс. грн.", — отмечает Оксана Руденко. Страховые компании часто делают скидку на страхование большого количества сотрудников, предлагают расширенный пакет медицинских услуг корпоративным клиентам. А вот для обычного физлица такая страховка стоит на треть дороже. Кроме того, полис может содержать немало ограничений.

"Основная проблема в том, что ДМС в частном порядке покупают только те, кому точно нужно лечиться. Они рассчитывают получить компенсацию от страховой, которая намного больше, чем стоимость страховки", — объясняет Сергей Срибный, директор департамента личного страхования СК "АРКС".

Для физлиц, а не корпоративных клиентов, выбор по страхованию не так и велик. Впрочем, многие крупные компании ДМС продают и им. Среди них СК "ИНГО", "Провидна", "Уника", "АРКС", "Альфа Страхование", СГ "ТАС".

Пакет и услуги: что предполагает базовый договор медстраховки

Страховая компания самостоятельно формирует программы медстраховок. Как правило, базовый договор предполагает оплату услуг амбулаторного лечения, неотложной медицинской помощи, в том числе в условиях стационара, а также неотложное оперативное вмешательство. Также в пакет входит оплата медикаментов, назначенных врачом для лечения заболевания. При этом в рамках самой дешевой программы пациенту предложат госпитализацию в государственные или ведомственные клиники. Самые дешевые — это полисы по цене около 4–6 тыс. грн на одного взрослого.

ДМС не покрывает лечение сложных диагнозов, в том числе онкологию. Но в некоторых компаниях есть специальные полисы с полным покрытием лечения по таким дорогостоящим случаям

Более дорогие программы — по цене 9–16 тыс. грн и выше — предполагают больше "плюшек": сезонную иммунизацию (например от гриппа), обеспечение сотрудников витаминами в осенне-весенний период, консультации психолога, увеличенный лимит оплаты услуг массажа, посещение бассейна или тренажерного зала. Также в пакет входит оплата ежегодного проф­осмотра, что особенно важно для сотрудников промышленных предприятий.

В премиум-программы ДМС (цена выше 22 тыс. грн) страховые могут включить оплату сопровождения беременности и родов. Но главное — это возможность обратиться за лечением в более дорогие частные клиники.

Вообще выбор по цене у компаний есть. "Базовый вариант" страхового полиса с оплатой амбулаторного лечения с тремя консультациями узких специалистов на год может стоить 1 тыс. грн. Более дорогой вариант, с оплатой медикаментов на 1 тыс. и гос­питализации, стоит около 3 тыс. грн. Пакет со всеми необходимыми услугами и дополнительными опциями — не менее 16 тыс. грн, а премиум-программы — по 20–32 тыс. грн.

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В рамках корпоративных договоров стоимость полиса из расчета на одного клиента будет на треть ниже, так как соблюдается основной принцип ДМС: "здоровый платит за больного".

"В случае с корпоративной страховкой риск страхового события ниже, чем в случае с индивидуальным полисом. Наполнение программ также отличается: в те, что предлагают физлицам, входят, как правило, только стандартные опции (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар, медикаменты), а в программы страхования для корпоративного клиента добавлены стоматологическая помощь, различные лимиты на исключения, массажи, профосмотры", — поясняет Кристина Ещенко, директор департамента развития медицинского страхования СК VUSO.

Полисы ДМС: включено, да не все

К общепринятым ограничениям в рамках полиса ДМС относятся оплата лечения хронических заболеваний вне периода обострения, лечение онкологии, ВИЧ (СПИД), алкоголизма, наркомании и других видов зависимости, а также попытки самоубийства и получение травм в состоянии опьянения. Полис не покрывает лечение вирусных гепатитов (кроме гепатита А) и цирроза печени. Не стоит рассчитывать на оплату лечения от ожирения, психических или возрастных заболеваний. Не будет оплачено и лечение аллергических и венерических болезней. В целом список исключений у каждой компании большой, ознакомиться с ним лучше до заключения страхового договора.

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Отдельный пункт программ — оплата стоматологической помощи. Согласно общему правилу, страховщики покрывают только оказание неотложной стоматологической помощи, да и то в пределах лимита, например 1 тыс. грн в год. Так что рассчитывать на лечение или протезирование за счет страховой компании не стоит.

Страховка от короны. А если СOVID-19?

Правила страхования гласят, что эпидемии — исключение из страхования. Поэтому в 2019 году многие страховщики и их клиенты столк­нулись с невозможностью оплаты услуг по лечению коронавируса в рамках стандартных медицинских страховых программ. Зато на рынке появились отдельные продукты, покрывающие лечение этого заболевания. Их цена составляла около 1 тыс. грн в год, а страховая сумма — 50–100 тыс. грн. Позже большинство компаний пересмотрели свои стандартные программы ДМС, включив в число обязательных услуг оплату лечения СOVID-19 и осложнений, которые вирус вызывает.

"Большинство корпоративных программ теперь включают покрытие СOVID-19 не как дополнительную, а обязательную опцию. Страховая защита имеет разные вариации с лимитами как на амбулаторно-поликлиническую помощь, так и на стационар. В том числе на базе частных клиник", — рассказывает Марина Зварыч, руководитель управления личного страхования СК "ИНГО".

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Но основная сложность состоит в том, что в Украине лечение СOVID-19 оплачивается из госбюджета, а больные лечатся, как правило, в государственных клиниках. В чем же тогда смысл такого страхования? На практике оказывается, что страховая компания оплачивает покупку недостающих лекарств, необходимые исследования (компьютерная томография или цифровой рентген легких), а также лечение осложнений.

"Если застрахованный получает помощь в государственной больнице, то мы предоставляем дополнительное медикаментозное обеспечение, покрываем диагностику, которая не входит в государственный пакет. Среди других нововведений — дополнительная опция психологической помощи после перенесенной болезни. Она была и ранее, но осложнения от коронавируса сделали ее более популярной среди клиентов", — добавляет Марина Зварыч.

Расширить перечень: что покрывает страховой договор

Список заболеваний, которые не покрываются в рамках стандартного страхового договора, широкий, но спрос на страхование от этих рисков все-таки есть. Поэтому страховщики идут навстречу клиентам, многие крупные компании предоставляют возможность застраховаться от критических заболеваний, в случае их выявления получить консультацию, а при необходимости — лечение за рубежом. Речь идет об онкологических, нейрохирургических заболеваниях, кардиологических операциях (шунтирование, стентирование сердечного клапана) и трансплантации.

"В силу того что такой продукт имеет франшизу 180 дней при первом заключении договора, его необходимо возобновлять ежегодно. При цене около €260 для взрослого и €100 (в гривне по курсу НБУ) для ребенка, а также необходимости покупать такой полис на всю семью он становится доступным только небольшому сегменту украинцев", — поясняет Сергей Срибный.

Телемедицина в полисе

Ранее лечение по телефону ассоциировалось с некачественным медицинским обслуживанием. Но в эпоху карантинных ограничений оказалось, что попасть на прием к специалисту узкого профиля очень непросто. Хуже всего приходится больным коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, ведь врачи на дом не приходят, и далеко не все семейные доктора готовы оставаться на связи с пациентом круглосуточно. Тогда на выручку приходит телемедицина. Причем речь идет как об онлайн-консультациях узких специалистов, например аллерголога, так и терапевта.

Часть страховщиков сотрудничают с платформой Likar.online, предоставляющей консультации дежурных терапевтов и педиатров в режиме 27/4. Некоторые компании организовывают консультации самостоятельно. Например, ее предоставляют клиентам премиальных кредитных карт Visa в рамках совместного проекта со страховой компанией "АРКС". Спрос на услугу, согласно отзывам страховых компаний, огромный. По оценкам страховой компании "Провидна", каждый месяц услугой телематики пользуются более 1,5 тыс. клиентов.

Полисы ДМС: что дальше?

Казалось бы, преимущества добровольного медстрахования очевидны: оплата медикаментов, постоянное сопровождение врача-координатора, организация оказания качественной медпомощи. Но ажиотажа нет. Сегодня полисы ДМС есть не более чем у 1,5 млн украинцев, большинство из них за страховку платят не из своего кармана, а пользуются страхованием в рамках корпоративных программ.

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Опыт западных стран подтверждает эту статистику, где лишь 20% застрахованы в рамках добровольных медицинских программ. Остальные 80% населения застрахованы в рамках обязательного медстрахования (ОМС).

В Украине ввести ОМС планируют уже более десяти лет, но безуспешно. Основных проблем, препятствующих его внедрению, две: неясно, кто будет финансировать такое страхование и кто займется распределением средств. Многие эксперты в сфере страхования опасаются, что новый государственный фонд, в который граждане будут перечислять средства для оплаты мед­услуг, окажется неэффективным, чего не скажешь о частных страховых компаниях. Так, по данным НБУ, уровень выплат по договорам ДМС не превышает 54%, то есть страховщики не только обеспечивают более качественное лечение, но и понимают реальную стоимость медицинских услуг. Другое дело, что допускать их к финансовому потоку в рамках ОМС ни парламент, ни Кабмин желанием не горят. Так что обязательного медстрахования нет, а пациентам приходится решать — из собственного кармана платить за бесплатную государственную медицину или приобрести полис ДМС.