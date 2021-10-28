Здоров'я – за полісом. Які варіанти медичних страховок доступні для українців

Два роки життя за умов карантинних обмежень змінили звички українців. Турбота про своє здоров'я виходить на перший план, а значить час купувати поліси добровільного медичного страхування.

Ринок добровільного медичного страхування (ДМС) росте як на дріжджах. За минулий рік його обсяг збільшився на 18%, премії, сплачені клієнтами за страхування, перевищили 5,3 млрд. грн. Цього року страховики розраховують на ще більше зростання. Медична реформа, що затягнулася, лише посилила непросте становище пацієнтів: лікувальні заклади недоотримують фінансування, кваліфікованих лікарів у регіонах не вистачає, а за державне лікування пацієнтові доводиться доплачувати зі своєї кишені.

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Варіантом виходу із ситуації стає медичне страхування. Його суть проста: клієнт платить певну суму грошей — страхову премію, а страхова компанія за це зобов'язується оплатити його медичні витрати. Якщо пощастить, страховку надасть роботодавець – поліс ДМС давно став частиною соціального пакету багатьох надійних компаній.

"Під впливом епідемії коронавірусу попит на ДМС суттєво зріс, насамперед — з боку фізосіб", — зазначає Оксана Руденко, директорка департаменту особистих видів страхування СК "Уніка".

Кому страховку? Поліси ДМС на будь-який гаманець

Нерідко роботодавець пропонує своїм співробітникам вибрати дорожчий пакет медичного страхування, доплативши частину коштів самостійно, іноді додає членів його сім'ї або ж надає знижку.

"У мене була корпоративна медична страховка. Запропонували застрахувати членів сім'ї, я погодився. Одного разу під час канікул, коли син перебував у бабусі та дідуся, він захворів — піднялася висока температура. Звернувся до страхової компанії, дитину госпіталізували. До моменту, коли ми з дружиною тільки дісталися батьків, синові вже надали першу допомогу у лікарні", — розповідає Олег Андрійцев, співробітник однієї з київських IT-компаній.

Страхові компанії пропонують поліси ДМС на будь-який гаманець. Найдоступніший можна придбати за 1,5–2,5 тис. грн., але класичний поліс потягне на 20 тис. грн. і вище

Понад 95% застрахованих у межах добровільних медичних програм є корпоративними клієнтами.

"За рахунок юросіб [роботодавців] в Україні сьогодні застраховано близько 5–7% населення. Зокрема, у нашому портфелі понад 500 юросіб, які застрахували 110–120 тис. своїх співробітників із їхніми сім'ями. Попит з боку фізосіб також є, але вартість пакетів стартує від 13 тис. грн., а у класичному варіанті поліс ДМС коштує близько 25 тис. грн", — зазначає Оксана Руденко. Страхові компанії часто роблять знижку на страхування великої кількості співробітників, пропонують розширений пакет медичних послуг корпоративним клієнтам. А ось для звичайної фізособи така страховка коштує на третину дорожче. Крім того, поліс може містити чимало обмежень.

"Основна проблема в тому, що ДМС у приватному порядку купують тільки ті, кому точно потрібно лікуватися. Вони розраховують отримати компенсацію від страхової, яка набагато більша, ніж вартість страховки", — пояснює Сергій Срібний, директор департаменту особистого страхування СК "АРКС".

Для фізосіб, а не корпоративних клієнтів, вибір по страхуванню не такий великий. Втім, багато великих компаній ДМС продають і їм. Серед них СК "ІНГО", "Провідна", "Уніка", "АРКС", "Альфа Страхування", СД "ТАС".

Пакет та послуги: що передбачає базовий договір медстрахування

Страхова компанія самостійно формує програми медстраховок. Як правило, базовий договір передбачає оплату послуг амбулаторного лікування, невідкладної медичної допомоги, зокрема в умовах стаціонару, а також невідкладне оперативне втручання. Також до пакету входить оплата медикаментів, призначених лікарем для лікування захворювання. При цьому у межах найдешевшої програми пацієнтові запропонують госпіталізацію до державних чи відомчих клінік. Найдешевші — поліси за ціною близько 4–6 тис. грн на одного дорослого.

ДМС не покриває лікування складних діагнозів, зокрема онкологію. Але в деяких компаніях є спеціальні поліси з повним покриттям лікування з таких дорогих випадків.

Дорожчі програми — за ціною 9-16 тис. грн і вище — передбачають більше "плюшок": сезонну імунізацію (наприклад від грипу), забезпечення співробітників вітамінами в осінньо-весняний період, консультації психолога, збільшений ліміт оплати послуг масажу, відвідування басейну або тренажерний зал. Також до пакету входить оплата щорічного профогляду, що особливо важливо для працівників промислових підприємств.

У преміум-програми ДМС (ціна понад 22 тис. грн) страхові можуть включити оплату супроводу вагітності та пологів. Але головне — це можливість звернутися за лікуванням у дорожчі приватні клініки.

Взагалі, вибір за ціною у компаній є. "Базовий варіант" страхового поліса з оплатою амбулаторного лікування із трьома консультаціями вузьких спеціалістів на рік може коштувати 1 тис. грн. Найдорожчий варіант, з оплатою медикаментів на 1 тис. та госпіталізації, коштує близько 3 тис. грн. Пакет з усіма необхідними послугами та додатковими опціями – не менше 16 тис. грн, а преміум-програми – по 20–32 тис. грн.

[ + – ] СТРАХОВКА – НЕ ВСІМ. Компанії неохоче страхують осіб віком від 60 років, для таких клієнтів ціна поліса зазвичай вища на 50–80%.

У межах корпоративних договорів вартість поліса з розрахунку на одного клієнта буде на третину нижчою, оскільки дотримується основного принципу ДМС: "здоровий платить за хворого".

"У випадку з корпоративною страховкою ризик страхової події нижчий, ніж у випадку з індивідуальним полісом. Наповнення програм також відрізняється: у ті, що пропонують фізособам, входять, як правило, лише стандартні опції (амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонар, медикаменти), а до програм страхування для корпоративного клієнта додано стоматологічну допомогу, різні ліміти на винятки, масажі, профогляди", — пояснює Христина Єщенко, директорка департаменту розвитку медичного страхування СК VUSO.

Поліси ДМС: включено, та не всі

До загальноприйнятих обмежень у межах полісу ДМС належать оплата лікування хронічних захворювань поза періодом загострення, лікування онкології, ВІЛ (СНІД), алкоголізму, наркоманії та інших видів залежності, а також спроби самогубства та отримання травм у стані сп'яніння. Поліс не покриває лікування вірусних гепатитів (крім гепатиту А) та цирозу печінки. Не варто розраховувати на оплату лікування від ожиріння, психічних чи вікових захворювань. Не буде оплаченим і лікування алергічних та венеричних хвороб. Загалом список винятків у кожної компанії великий, ознайомитися з ним краще до укладання страхового договору.

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Окремий пункт програм – оплата стоматологічної допомоги. Згідно із загальним правилом, страховики покривають лише надання невідкладної стоматологічної допомоги, та й то в межах ліміту, наприклад, 1 тис. грн на рік. Тож розраховувати на лікування чи протезування за рахунок страхової компанії не варто.

Страховка від корони. А якщо СOVID-19?

Правила страхування свідчать, що епідемії — виняток із страхування. Тому у 2019 році багато страховиків та їхніх клієнтів зіткнулися з неможливістю оплати послуг з лікування коронавірусу у межах стандартних медичних страхових програм. Натомість на ринку з'явилися окремі продукти, що покривають лікування цього захворювання. Їхня ціна становила близько 1 тис. грн на рік, а страхова сума — 50–100 тис. грн. Пізніше більшість компаній переглянули свої стандартні програми ДМС, включивши до обов'язкових послуг оплату лікування СOVID-19 та ускладнень, які викликає вірус.

"Більшість корпоративних програм тепер включають покриття СOVID-19 не як додаткову, а обов'язкову опцію. Страховий захист має різні варіації з лімітами як на амбулаторно-поліклінічну допомогу, так і на стаціонар. Зокрема на базі приватних клінік", — розповідає Марина Зварич, керівниця управління особистого страхування СК "ІНГО"

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Але основна складність у тому, що в Україні лікування СOVID-19 оплачується з держбюджету, а хворі лікуються, як правило, у державних клініках. У чому тоді сенс такого страхування? Насправді виявляється, що страхова компанія оплачує купівлю відсутніх ліків, необхідні дослідження (комп'ютерна томографія чи цифровий рентген легень), і навіть лікування ускладнень.

"Якщо застрахований отримує допомогу у державній лікарні, то ми надаємо додаткове медикаментозне забезпечення, покриваємо діагностику, яка не входить до державного пакету. Серед інших нововведень — додаткова опція психологічної допомоги після перенесеної хвороби. Вона була й раніше, але ускладнення від коронавірусу зробили її популярнішою серед клієнтів", — додає Марина Зварич.

Розширити список: що покриває страховий договір

Список захворювань, які не покриваються у межах стандартного страхового договору, широкий, але попит на страхування від цих ризиків є. Тому страховики йдуть назустріч клієнтам, багато великих компаній надають можливість застрахуватися від критичних захворювань, у разі виявлення отримати консультацію, а за необхідності — лікування там. Йдеться про онкологічні, нейрохірургічні захворювання, кардіологічні операції (шунтування, стентування серцевого клапана) та трансплантацію.

"Через те, що такий продукт має франшизу 180 днів під час першого укладання договору, його необхідно відновлювати щорічно. З ціною близько €260 для дорослого та €100 (у гривні за курсом НБУ) для дитини, а також необхідності купувати такий поліс на всю сім'ю він стає доступним лише невеликому сегменту українців", — пояснює Сергій Срібний.

Телемедицина у полісі

Раніше лікування телефоном асоціювалося з неякісним медичним обслуговуванням. Але в епоху карантинних обмежень виявилось, що потрапити на прийом до фахівця вузького профілю дуже непросто. Найгірше доводиться хворим на коронавірус, які лікуються амбулаторно, адже лікарі додому не приходять, і далеко не всі сімейні лікарі готові залишатися на зв'язку з пацієнтом цілодобово. Тоді на допомогу приходить телемедицина. Причому йдеться як про онлайн-консультації вузьких фахівців, наприклад, алерголога, так і терапевта.

Частина страховиків співпрацює з платформою Likar.online, яка надає консультації чергових терапевтів та педіатрів у режимі 27/4. Деякі компанії організовують консультації самостійно. Наприклад, її надають клієнтам преміальних кредитних карток Visa у межах спільного проекту зі страховою компанією "АРКС". Попит на послугу, за відгуками страхових компаній, величезний. За оцінками страхової компанії "Провідна", щомісяця послугою телематики користується понад 1,5 тис. клієнтів.

Поліси ДМС: що далі?

Здавалося б, переваги добровільного медстрахування є очевидними: оплата медикаментів, постійний супровід лікаря-координатора, організація надання якісної медичної допомоги. Але ажіотажу немає. Сьогодні поліси ДМС є не більше ніж у 1,5 млн українців, більшість із них за страховку платять не зі своєї кишені, а користуються страхуванням у межах корпоративних програм.

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Досвід західних країн підтверджує цю статистику, де лише 20% застраховані у у межах добровільних медичних програм. Інші 80% населення застраховані у межах обов'язкового медстрахування (ОМС).

В Україні запровадити ОМС планують уже понад десять років, але безуспішно. Основних проблем, що перешкоджають його впровадженню, дві: неясно, хто фінансуватиме таке страхування та хто займеться розподілом коштів. Багато експертів у сфері страхування побоюються, що новий державний фонд, до якого громадяни перераховуватимуть кошти на оплату медпослуг, виявиться неефективним, чого не скажеш про приватні страхові компанії. Так, за даними НБУ, рівень виплат за договорами ДМС не перевищує 54%, тобто страховики не лише забезпечують якісніше лікування, а й розуміють реальну вартість медичних послуг. Інша річ, що допускати їх до фінансового потоку у межах ОМС ні парламент, ні Кабмін не горять бажанням. Тож обов'язкового медстрахування немає, а пацієнтам доводиться вирішувати — із власної кишені платити за безкоштовну державну медицину чи придбати поліс ДМС.