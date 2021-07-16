Мыльный пузырь медстрахования. Чем не устраивает нынешняя система и что предлагают взамен

В Украине уже несколько лет работает государственная программа медицинского страхования, но большинство украинцев об этом не знают. В Раде подумывают о запуске новой модели. Фокус разбирался, чем не устраивает нынешняя система и какую нардепы предлагают взамен.

Первым пунктом в сфере здравоохранения предвыборной программы "Слуги народа" стоит внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС). Зе-команда далеко не первая и, скорее всего, даже не последняя, кто обещает украинцам запустить ОМС. В течение последних десяти лет в стране разработали около 20 законопроектов, предлагающих различные модели медицинского страхования, но ни один из них не принят. Последним стала инициатива Юлии Тимошенко в 2020 году, предусматривающая создание уполномоченного органа медицинского страхования, который бы распоряжался страховыми взносами. Предполагалось, что страховку будут оплачивать работники и работодатели. Тимошенко — одна из тех, кто особенно часто говорит о запуске ОМС. Каждый раз нардеп подчеркивает, что "украинцы не должны платить за здравоохранение из своего кармана", при этом забывает упомянуть, что любое медицинское страхование так или иначе оплачивается за счет населения.

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В прошлом году Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде поручил профильным ведомствам разработать модель медицинского страхования для Украины. Предполагалось, что соответствующий закон примут в 2021-м, а новая система заработает с 2023-го. Однако мало кто из политиков вспоминает о том, что с 2017 года в Украине уже работает система государственного медицинского страхования.

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"В мире есть несколько основных моделей медицинского страхования — британская, немецкая, американская. Мы выбрали британскую. Национальная служба здоровья Украины — это и есть наш страховщик, а Программа медицинских гарантий — страховой пакет, в котором указаны все услуги, на которые мы можем рассчитывать", — рассказывает Павел Ковтонюк, сооснователь Украинского центра здравоохранения, заместитель министра здравоохранения в 2016–2019 годах. Страховые взносы украинцы делают через общие налоги. Этим, уточняет Ковтонюк, как раз и отличается британская модель — оплата медицинских услуг происходит практически незаметно для населения.

"Мы покупаем вещи, заправляем машины бензином, и с этого всего отчисляются налоги, а потом правительство перенаправляет их на медицину", — объясняет эксперт.

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С полным списком медицинских услуг, гарантированных государством, можно ознакомиться на сайте НСЗУ.

[ + – ] Программа медицинских гарантий — страховой пакет, в котором указаны все услуги, на которые мы можем рассчитывать Фото: MART PRODUCTION from Pexels

По словам Ковтонюка, в еще одной системе обязательного медицинского страхования Украина не нуждается. Основная задача, стоящая перед профильными ведомствами, — укрепить Национальную службу здоровья. Созданный в 2017 году орган исполнительной власти полноценно заработал только с этого года, однако критика медицинской реформы со стороны Минздрава, нардепов и президента привели к тому, что НСЗУ урезали финансирование, часть персонала ушла, а место руководителя вакантно с ноября 2019-го. Более того, вместо развития новой модели медицинского страхования власть продолжает раздавать по большей части популистские обещания новой ОМС.

Так, год назад Михаил Радуцкий пообещал, что медицинская страховка будет покрывать то, что не входит в гарантированный государством объем медицинской помощи. Однако в комитете ВР не готовы комментировать, как будет работать эта система. Одна из вероятных моделей — как раз то, что предлагает Тимошенко: добавить к существующей программе медицинских гарантий немецкую модель Бисмарка, когда взносы на ОМС делают сотрудники и работодатели.

В мире есть несколько основных моделей медицинского страхования — британская, немецкая, американская. Мы выбрали британскую сооснователь Украинского центра здравоохранения, замминистра здравоохранения в 2016–2019 г.г. Павел Ковтонюк

Павел Ковтонюк такую страховую надстройку называет экономическим нонсенсом.

"Если в программе медицинских гарантий существует определенный дефицит, то надо перенаправить туда больше средств, чтобы программа покрывала все необходимое, — считает он. — Зачем создавать отдельный механизм сбора средств? Система НСЗУ получает деньги через общие налоги. Если ввести еще и модель Бисмарка (единый социальный взнос), то суть останется та же — оплачивать все равно будем мы".

Михаил Радуцкий уточняет, что в рабочую группу по внедрению медицинского страхования войдут французские специалисты. "Комитет продолжает консультации относительно того, какая модель наиболее подходящая для Украины. Важно, чтобы она учитывала возможное недофинансирование отрасли, которое происходит в последние годы, и возможности украинской экономии", — подчеркивает нардеп.

[ + – ] "Люди, которые хотят получить больше, чем предлагает НСЗУ, могут купить дополнительные услуги через частную страховую компанию" Фото: LinkedIn Sales Navigator from Pexels

Сооплата и ДМС

Несмотря на то что комитет ВР несколько лет не может определиться с моделью обязательного медицинского страхования, рабочая группа заканчивает подготовку двух других законопроектов — о сооплате за медицинские услуги и поддержке добровольного медицинского страхования (ДМС).

"Рынок частного медицинского страхования в Украине очень слабый, — комментирует Павел Ковтонюк. — Однако в таких моделях, как наша, ДМС играет важную роль: люди, которые хотят получить больше, чем предлагает НСЗУ, могут купить дополнительные услуги через частную страховую компанию. И это хорошо". По его словам, в Испании, где работает аналогичная украинской Национальная служба здоровья, около 10% населения также оформляют частную страховку.

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Как рассказывает народный депутат Олесь Довгий, глава подкомитета по медстрахованию, для развития ДМС необходимо утвердить условия, защищающие пациентов от навязывания не нужных им медуслуг, а также законодательно закрепить пакет услуг, которыми пациент может воспользоваться дополнительно.

Параллельно депутаты работают над внедрением сооплаты, позволяющей пациентам получать улучшенную медицинскую услугу. К примеру, по программе медицинских гарантий человек имеет право на определенную операцию, однако если он хочет попасть к конкретному профессору, то у него появится право доплатить за это совершенно официально. Другой пример: за дополнительные деньги человек сможет получить более качественный и дорогой имплант, чем тот, который предлагает государство.

"Это важно, чтобы пациент по собственному желанию имел доступ к альтернативным высококачественным медицинским услугам и технологиям в учреждениях здравоохранения всех форм собственности. Это сделает нас ближе к внедрению добровольного медицинского страхования", — считает Олесь Довгий.