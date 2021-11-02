В Украине подорожал борщевой набор: что взлетело в цене больше всего

Если рассчитать все данные, стоимость одной порции борща составляет более 16 гривен.

Стоимость борщевого набора в Украине поползла вверх: на ингредиенты для приготовления этого блюда придется потратить на 5% больше средств, чем было ранее. Об этом свидетельствуют данные Офиса эффективного регулирования.

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Так, в октябре средняя стоимость четырех порций борща составила более 65 гривен. Больше всего прибавили в цене свекла, морковь и капуста.

Картофель стал дешевле на 10%: за килограмм в прошлом месяце продавцы просили 7,5 гривны. Эксперты утверждают: то, что цена на картофель снизилась, это сезонное явление. При этом значительного удорожания этого овоща не прогнозируется, тем более аграрии в этом году собрали достаточно картофеля.

Также в Украине подорожали помидоры и свекла. За прошлую неделю стоимость томатов выросла на 7%: учитывая это подорожание, за килограмм теперь приедтся отдать около 40 гривен. Цена на свеклу тоже немного взлетела, килограмм этого продукта продается почти за девять гривен (рост цены составил 4%).

Отметим, что в прошлом году борщ обходился украинцам в сумму от 30 до 100 гривен. Все чаще хозяйки заменяли телятину и свинину курицей, чтобы сэкономить, а также добавляли больше картошки.

Так, в 2020 году кастрюля борща с курятиной в среднем обходилась в 62 гривны, со свининой – около 70 гривен, с телятиной – порядка 90 гривен. Самым дорогим ингредиентом была телятина, килограмм которой продавался почти за 150 гривен; дешевле обходилась свинина — около ста гривен килограмм, столько же курятины можно было купить за 80 гривен. Однако, по сравнению с 2019 годом, борщевой набор подешевел на 8%. Эксперты также отметили, что украинцы стали больше есть картошки и хлеба, и все меньше мяса и овощей.

Как сообщалось, в ближайшее время цены на хлеб в Украине могут вырасти на 25%. Это объясняется подорожанием газа и электроэнергии, а также ростом цен на сахар, растительное масло и пшеницу.

Напомним, по данным Минэкономики, инфляция в 2021 году сохранится на уровне 10%. Это в случае, если не будет новых вызовов для экономики.