В Україні подорожчав борщовий набір: що злетіло в ціні найбільше

Якщо розрахувати всі дані, вартість однієї порції борщу становить понад 16 гривень.

Вартість борщового набору в Україні поповзла вгору: на інгредієнти для приготування цієї страви доведеться витратити на 5% більше коштів, ніж раніше. Про це свідчать дані Офісу ефективного регулювання.

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Так, у жовтні середня вартість чотирьох порцій борщу становила понад 65 гривень. Найбільше додали в ціні буряк, морква та капуста.

Картопля стала дешевшою на 10%: за кілограм минулого місяця продавці просили 7,5 гривень. Експерти стверджують: те, що ціна на картоплю знизилася, це сезонне явище. При цьому значного подорожчання цього овочу не прогнозується, тим паче цьогоріч аграрії зібрали достатньо картоплі.

Також в Україні подорожчали помідори та буряк. За минулий тиждень вартість томатів зросла на 7%: враховуючи це подорожчання, за кілограм тепер доведеться віддати майже 40 гривень. Ціна на буряки теж трохи злетіла, кілограм цього продукту продається майже за дев'ять гривень (зростання ціни склало 4%).

Зазначимо, що торік борщ коштував українцям у сумі від 30 до 100 гривень. Усе частіше господині замінювали телятину та свинину куркою, щоб заощадити, а також додавали більше картоплі.

Так, у 2020 році каструля борщу з курятиною здебільшого коштувала 62 гривні, зі свининою — майже 70 гривень, з телятиною — приблизно 90 гривень. Найдорожчим інгредієнтом була телятина, кілограм якої продавався майже за 150 гривень; дешевше коштувала свинина — приблизно сто гривень за кілограм, стільки ж курятини можна було купити за 80 гривень. Проте порівняно з 2019 роком борщовий набір подешевшав на 8%. Експерти також зазначили, що українці почали більше їсти картоплі та хліба, і все менше м'яса й овочів.

Як повідомлялося, найближчим часом ціни на хліб в Україні можуть зрости на 25%. Це пояснюється подорожчанням газу й електроенергії, а також зростанням цін на цукор, олію та пшеницю.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, інфляція у 2021 році збережеться на рівні 10%. Це, якщо не буде нових викликів для економіки.