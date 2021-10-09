Вартість хліба в Україні може вирости на 25%, — Асоціація пекарів

На ціни впливає значне подорожчання газу, електроенергії, цукру, олії і пшениці. Незабаром може початися дефіцит хліба.

Найближчим часом ціни на хліб в Україні можуть зрости на 25%. Про це керівник Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що за останній рік ціна природного газу зросла в сім разів, а електроенергії — в два рази. Згідно з розрахунками ВАП, при пікових цінах частка енергоносіїв у собівартості хліба збільшиться з 5% -7% до 15% -20%. В результаті ринкові ціни на хлібобулочні вироби повинні вирости на 10%-25%.

Як пояснив Юрій Дученко, 90% великих і майже всі малі підприємства для виробництва хліба використовують природний газ, при цьому "блакитне паливо" становить 60% їх енергоспоживання, а електроенергія — 40%. За його словами, ціни на хліб також виростуть через подорожчання цукру і рослинного масла в два рази, які є ключовими інгредієнтами при випічці, а також інфляція більше 10% в річному вимірі. Крім того, пшениця за рік подорожчала з 6,05-6,6 тисяч гривень за тонну до 7,7-8,5 тисяч гривень (на 27% -29%). При цьому за 8 місяців поточного року виробництво хліба впало на 3,5%.

"Це подорожчання стало наслідком не тільки підвищення світових цін, а й можливої монопольної змови постачальників", — заявив Юрій Дученко.

Як повідомляє ВАП, 1 жовтня пшенично-житній хліб в залежності від виду та виробника коштував від 16,44 до 19,67 грн, заварний хліб — від 18,9 до 24,36 грн, пшеничний з борошна вищого сорту — від 15,3 до 18,5 грн, першого сорту — від 11,7 до 14,6 грн, півкілограмовий батон — від 14,8 до 18,9 грн. Юрій Дученко передбачає, що подальша ситуація буде в першу чергу залежати від динаміки цін на газ. Закриття хлібних заводів України поки не загрожує, проте штучне стримування цін може привести до дефіциту одного з найголовніших продуктів. Він також непокоїться щодо наявності відповідного зерна.

За словами Дученко, Асоціація пекарів уже звернулася до Міністерства аграрної політики та Антимонопольного комітету з вимогою розслідувати різке зростання цін на хліб. Пекарі вважають, що енергетична криза може вплинути не тільки на виробників хліба, але і на інші сфери економіки України.

Раніше писали, що через брак енергоносіїв нафта дорожчає сьомий тиждень поспіль. Ситуацію ускладнила активна скупка палива державами, які відновлюють економіку після збитку, нанесеного пандемією COVID-19.

З'явилася також інформація, що народний депутат Микола Тищенко планує заробити на енергоефективності. Він заявив про створення об'єднання в Верхловной Раді, яке буде займатися тарифами і, ймовірно, контролювати бюджетні потоки.