Без хліба, але зі зброєю. Чи ризикує агросектор залишитися без робочої сили через мобілізацію

Агропідприємства просять допомоги жінок і пенсіонерів, адже чоловіки не виходять на роботу, щоб не потрапити в мобілізаційні списки ТЦК. Опитані Фокусом економісти впевнені, що від повального рекрутинг в ЗСУ постраждають виробники хліба і питної води.

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Українські агропідприємства зіткнулися з дефіцитом кадрів, чоловіків забирають в армію. Директор трейдингової компанії ГК "Прометей" Дмитро Максименко сказав, що 90% фахівців пішли до лав ЗСУ.

Компанію, за його словами, покинули кваліфіковані фахівці — сушильні та звичайні майстри, які керують процесом. Відчувається нестача механіків та електриків, а збирання соняшнику та кукурудзи вже не за горами. Елеватори гостріше відчують брак операторів зерносушарок. Чоловіки призовного віку не йдуть працювати, щоб не потрапити у звітні списки для ТЦК.

Елеватори звертаються до колишніх працівників на пенсії і змушені брати на роботу жінок, підкреслює Максименко.

Директор "Елеватор Агро" Сергій Назаров каже, що зі штату елеватора на війну пішло 6 працівників. Нікому чистити силоси, вантажити вагони і закладати зерно в рукави. Обіцяна державою система бронювання співробітникам працює неповноцінно: списки спеціалістів повертають, затримують і не дотримуються термінів броні. Підприємства вирішують проблеми самостійно, пояснив він.

Генеральний директор TESSLAGROUP Ігор Шевченко розповів як в Ізюмському районі зерносховища самі відновлюються після бойових дій, країна їм ніяк не допомагає. Як приклад він навів "Воїнське ХПП".

"Ми на допомогу навіть не розраховуємо, головне щоб не заважали. Особливо перевірками, незрозумілими претензіями від контролюючих органів (податківців і ДСНС — ред.)", — каже Ігор Шевченко.

Ситуація на ринку виробників води стабільніша. Співзасновник Центру економічного відновлення, доктор економічних наук Андрій Длігач у спілкуванні з Фокусом зазначив, що мобілізація глобально не торкнеться виробників питної води.

Лідер ринку IDS Ukraine, до складу якої входять торгові марки "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф", має більшість потужностей на Західній Україні, де не бракує персоналу.

"Невеликі виробники, підприємства яких розміщені ближче до лінії фронту, відчувають суттєву нестачу персоналу. Це стосується Чернігівської та Сумської областей", — додав експерт.

Україні потрібно шукати 4,5 млн робітників: прогноз на найближчі 10 років

Опитані Фокусом експерти з ринку праці в Україні скептично поставилися до прогнозів щодо нестачі робочого персоналу. Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник вважає за потрібне звернути увагу на невизначеність у завершенні повномасштабної війни.

"При влаштуванні на роботу вимагають за законом показати військовий квиток. Люди не хочуть працевлаштовуватися, це колосальна і нерозв'язувана проблема. При скасуванні воєнного стану маса робочих рук виїде за кордон. Мінекономіки каже, що брак робочих рук буде і після повернення українських біженців. Найближчі 10 років треба шукати 4,5 млн працівників", — пояснив експерт.

За словами директора Центру економічного відновлення, радника прем'єр-міністра Кирила Криволапа, на сьогодні можна говорити про майже 800 тисяч заброньованих працівників. Ще мільйон людей працюють у силових структурах.

"До війни було 17 млн робочої сили, зараз близько 15 мільйонів. Відніміть заброньованих, силовиків і вийде, скільки людей десь працюють. Дефіцит робочої сили точно не через мобілізацію. Швидше, на це вплинув масовий виїзд із країни після початку бойових дій. Плюс 3 млн трудових мігрантів, це значно більший ефект для ринку, ніж мобілізація", — сказав радник.

До початку російського вторгнення агросектору не вистачало робітників, оскільки чоловіки їхали працювати до Польщі. Фермерам доводилося піднімати зарплати, а зараз прибутковість зменшилася через експортні обмеження, додав він.

"Водити трактор і БМП Bradley — майже одне й те саме"

Криволап упевнений, що більше за інших постраждають сектори, суміщені з військовими спеціальностями. Керувати трактором і американською бойовою машиною піхоти Bradley — практично одне й те саме, тому водіїв і трактористів можуть залучати до служби в ЗСУ, каже він.

Андрій Длігач акцентує увагу на проблемах із виплатами гідних зарплат і готовності підприємств створювати сприятливі умови працівникам.

"В Україні, за різними оцінками, близько 10 млн трудового ресурсу. Проблема нестачі робочих рук є, але вона не катастрофічна. Трудовий ресурс нерівномірно розподілений по країні", — зауважив фахівець.

Фокус раніше писав, що, незважаючи на повномасштабну війну з Росією, на ринку праці в Україні є попит на робітничі професії, логістику та продажі. Кадровий голод посилюється через виїзд українців із країни.

Влада Німеччини планує підвищити розмір виплат по безробіттю. Батьки-одинаки або самотні дорослі отримають 563 євро, наразі сума становить 502 євро.