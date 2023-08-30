Найпопулярніші вакансії в Україні: ким можуть працювати українці під час війни

За інформацією Національного банку України, під час війни зріс попит на одні спеціальності і знизився на інші.

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Попри війну та складну економічну ситуацію знайти роботу в Україні реально. Так, зараз на ринку праці є попит на робітничі професії, логістику та продажі. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

У документі сказано, що рівень безробіття в Україні поступово знижується, проте процес відбувається повільно. Причина: кваліфікаційні диспропорції.

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"Під час війни зріс попит на одні спеціальності і знизився на інші. Дуже часто шукачі роботи пропонують одні навички, а роботодавці потребують інших. У результаті бізнес відчуває чималі труднощі із закриттям вакантних позицій", — зазначають у Нацбанку.

Також активніше шукають фахівців у галузі охорони здоров'я та освіти.

Нині на ринку праці є попит на робітничі професії, логістику та продаж Фото: НБУ

Проблеми з персоналом посилюються через вимушену міграцію українців на тлі війни. Однак поступове пожвавлення економіки все ж сприяє поступовому відновленню ринку праці.

Кому в Україні складно працевлаштуватися

У Державному центрі зайнятості 23 серпня поділилися інформацією, що найскладніше працевлаштуватися представникам таких професій:

листоноша: у серпні було 218 вакансій, а безробітних — 3 988;

прибиральник службових приміщень: 658 вакансій за 2826 безробітних;

укладальник-пакувальник: 277 вакансій за 1 105 безробітних;

фахівець державної служби: 301 вакансія за 1073 безробітних;

помічник вихователя: 136 вакансій за 643 безробітних;

економіст: заявлено 146 вакансій за 555 безробітних;

діловод: 45 вакансій за 420 безробітних;

юрист: заявлено 91 вакансію за 206 безробітних.

Нагадаємо, що Фокус уже писав про те, що в Польщі хочуть залишитися 38% українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну з Росією. Також нагадаємо, що з 1 січня поточного року офіційно зареєстровані безробітні українці отримують менший розмір максимальної допомоги по безробіттю: 6 700 грн замість 9 750 грн, як було роком раніше.

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До слова, 29 серпня стало відомо, що українським біженцям у Німеччині збільшать розмір виплат по безробіттю. Очікується, що з 2024 року виплати будуть такими: