Стоимость хлеба в Украине может вырасти на 25%, — Ассоциация пекарей

На цены влияет значительное подорожание газа, электроэнергии, сахара, растительного масла и пшеницы. Вскоре может начаться дефицит хлеба.

В ближайшее время цены на хлеб в Украине могут вырасти на 25%. Об этом глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что за последний год цена природного газа выросла в семь раз, а электроэнергии — в два раза. Согласно расчетам ВАП, при пиковых ценах доля энергоносителей в себестоимости хлеба увеличится с 5%-7% до 15%-20%. В результате рыночные цены на хлебобулочные изделия должны вырасти на 10%-25%.

Как объяснил Юрий Дученко, 90% крупных и почти все малые предприятия для производства хлеба используют природный газ. При этом "голубое топливо" составляет 60% их энергопотребления, а электроэнергия — 40%. По его словам, цены на хлеб также вырастут из-за подорожания сахара и растительного масла в два раза, которые являются ключевыми ингредиентами при выпечке, а также инфляция более 10% в годовом измерении. Кроме того, пшеница за год подорожала с 6,05-6,6 тысяч гривен за тонну до 7,7-8,5 тысяч гривен (на 27%-29%). При этом за 8 месяцев текущего года производство хлеба упало на 3,5%.

"Это подорожание стало следствием не только повышения мировых цен, но и возможного монопольного сговора поставщиков", — заявил Юрий Дученко.

Как сообщает ВАП, 1 октября пшенично-ржаной хлеб в зависимости от вида и производителя стоил от 16,44 до 19,67 грн, заварной хлеб — от 18,9 до 24,36 грн, пшеничный из муки высшего сорта – от 15,3 до 18,5 грн, первого сорта – от 11,7 до 14,6 грн, полукилограммовый батон – от 14,8 до 18,9 грн. Юрий Дученко предполагает, что дальнейшая ситуация будет в первую очередь зависеть от динамики цен на газ. Закрытие хлебных заводов Украине пока не грозит, однако искусственное сдерживание цен может привести к дефициту одного из самых главных продуктов. Он также беспокоится о наличии подходящего зерна.

По словам Дученко, Ассоциация пекарей уже обратилось в Министерство аграрной политики и Антимонопольный комитет с требованием расследовать резкий рост цен на хлеб. Пекари считают, что энергетический кризис может повлиять не только на производителей хлеба, но и на другие сферы экономики Украины.

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