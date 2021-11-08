Выгодный кредит: анализ рынка предложений как основа выбора

Уровень кредитной нагрузки на среднестатистическую украинскую семью растет, как растет число заемщиков, взявших на себя непосильные кредиты и оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

И причина кроется не только в обилии предложений от кредиторов всех мастей, не только в агрессивной рекламе и не только в доступности кредитов, особенно в области "быстрых займов". Одна из причин, которая приводит к повышенной долговой нагрузке – это неправильная оценка ситуация и выбор неправильного кредитного продукта.

Правильный выбор кредитора

Как отмечает финансовый эксперт портала Nominal – Артем Мирошниченко – выбирая кредитную программу и организацию, которая даст вам денег в долг, крайней важно внимательно, без спешки и эмоций изучить предложения на рынке.

Например, в некоторых ситуациях будет оправдано взять кредит без отказа на Номинале, выбрав программу с повышенной процентной ставкой, но с минимальными требованиями к заемщику, а в других ситуациях наоборот – потратить больше времени на подготовку документов и оформление более выгодного долгосрочного кредита в банке.

При этом крайне желательно изучить отзывы и репутацию кредитора, сравнив условия различных программ с помощью специализированных сервис-агрегаторов.

Финансовые возможности и планирование

Кредитный калькулятор и трезвая оценка финансовых возможностей – это залог возврата одолженных денег. Предельно важно трезво оценить свои возможности и реальную необходимость планируемых трат.

Эксперты советуют не брать кредиты, если на них будет уходить более 30% свободных денег. При этом свободными считаются те финансы, которые остаются после зарплаты и оплаты ежемесячных первостепенных трат – еды, квартплаты, новой одежды, лекарств.

Кредиты предполагают долгосрочное планирование денежных поступлений и трат, чтобы не пропускать платежи и не попасть на штрафные санкции. Желательно заранее продумать "план Б" на случай форс-мажоров, а также уточнить условия пролонгации, кредитных каникул и рефинансирования.

Отказ от кредита как альтернатива займу

Всегда просчитывайте переплату, чтобы понять, стоит ли вообще брать кредит, чтобы купить товары не первой необходимости или что-то не слишком ликвидное – например, новый смартфон, путевку на отдых, украшения или поход в ресторан. Вполне возможно, что даже если кредит доступен, он вам не нужен и невыгоден в данной конкретной ситуации.

Высокий уровень кредитной нагрузки по стране объясняется еще и тем, что многие люди берут в долг, в виде займа, денег с кредитной карты или в виде банковского целевого кредита на те вещи, которые им не по карману или вовсе не нужны.