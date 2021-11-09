Стоимость биткоина обновила исторический рекорд, впервые превысив $68 тысяч

За сутки цена самой популярной криптовалюты мира выросла на 4%, аналитики прогнозируют ее дальнейший рост.

Биткоин (BTC) и Ethereum (ETH) во вторник, 9 ноября, достигли рекордных максимумов преодолев отметку в $68 тыс. и $4,8 тыс. соответственно. Аналитики объясняют рост цен на электронную валюту инфляцией, которую провоцирует восстановление экономик на фоне пандемии коронавирусной болезни. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Так, биткоин за сутки вырос на 3,6%, достигнув показателя в $68 513 за токен. В то же время стоимость Ethereum оказалась на уровне $4825. Общая капитализация рынка цифровых валют достигла около $3,1 триллиона. Большая часть капитализации пришлась на биткоин и Ethereum — около 40% и 20% соответственно. Рынок цифровых активов, которому чуть более десяти лет, вырос примерно в четыре раза по сравнению со своей стоимостью на конец 2020 года.

"Попытка выяснить, почему виртуальные валюты растут, часто является сложной задачей, но некоторые теории указывают на повышенный спрос на активы, которые могут принести прибыль, даже когда восстановление (экономик) после пандемии разжигает инфляцию", — говорится в публикации.

Журналисты напомнили, что в этом году биткоин вырос более чем на 130%, а "эфир" примерно на 550%, хотя критики криптовалют считают, что колебания курса, присущие цифровым токенам, демонстрируют недостаточную их надежность в качестве средства сбережения. Например, биткоин в июле упал ниже $30 тысяч на фоне волны критики криптовалюты из-за повышенного энергопотреблении при "майнинге" токенов, а также в связи с ограничительными мерами, введенными Китаем в отношении цифровых активов.

В то же время аналитики компании Fundstrat в своем отчете отметили, что стремительный рост стоимости криптовалют может указывать на начало последней волны их подорожания в этом году — в ближайшие недели цифровые валюты будут только укрепляться. В 2022-м эксперты прогнозируют стабилизацию на рынке криптоактивов.

Тем временем аналитики крупного американского банковского холдинга JPMorgan Chase считают, что справедливая цена биткоина составляет $35 тыс.

Ранее Фокус писал о том, как в октябре биткоин впервые вышел на Нью-йоркскую фондовую биржу.