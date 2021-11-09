Вартість біткоїну оновила історичний рекорд, уперше перевищивши $68 тисяч

За добу ціна найпопулярнішої криптовалюти світу зросла на 4%, аналітики прогнозують її подальше зростання.

Біткоїн (BTC) і Ethereum (ETH) у вівторок, 9 листопада, досягли рекордних максимумів, подолавши позначку $68 тис. і $4,8 тис. відповідно. Аналітики пояснюють зростання цін на електронну валюту інфляцією, що провокує відновлення економік на фоні пандемії коронавірусної хвороби. Про це пише агентство Bloomberg.

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Так, біткоїн за добу зріс на 3,6%, досягнувши показника $68 513 за токен. У той же час, вартість Ethereum виявилася на рівні $4825. Загальна капіталізація ринку цифрових валют сягнула близько $3,1 трильйонів. Більшість капіталізації припала на біткоїн та Ethereum — близько 40% і 20% відповідно. Ринок цифрових активів, якому трохи більше десяти років, зріс приблизно в чотири рази, порівняно зі своєю вартістю на кінець 2020 року.

"Спроба з'ясувати, чому віртуальні валюти зростають, часто є складним завданням, але деякі теорії вказують на підвищений попит на активи, які можуть принести прибуток, навіть коли відновлення (економік) після пандемії розпалює інфляцію", — йдеться в публікації.

Журналісти нагадали, що цього року біткоїн зріс на понад 130%, а "ефір" приблизно на 550%, хоча критики криптовалют вважають, що коливання курсу, властиві цифровим токенам, демонструють недостатню їхню надійність як засіб заощадження. Наприклад, біткоїн у липні впав нижче за $30 тисяч на фоні хвилі критики криптовалюти через підвищене енергоспоживання при "майнінгу" токенів, а також у зв'язку з обмежувальними заходами, введеними Китаєм щодо цифрових активів.

Водночас, аналітики компанії Fundstrat у своєму звіті зазначили, що стрімке зростання вартості криптовалют може вказувати на початок останньої хвилі їх подорожчання цього року — найближчими тижнями цифрові валюти тільки зміцнюватимуться. 2022-го експерти прогнозують стабілізацію на ринку криптоактивів.

Тим часом аналітики великого американського банківського холдингу JPMorgan Chase вважають, що справедлива ціна біткоїну становить $35 тис.

Раніше Фокус писав про те, як у жовтні біткоїн уперше вийшов на Нью-Йоркську фондову біржу.