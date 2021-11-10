Стоимость соленого сала установила рекорд в Украине (инфографика)

За килограмм продукта сегодня придется отдать 186 гривен. При этом подорожание сала началось еще в октябре, когда его стоимость выросла на 13%.

Сало установило исторический рекорд по стоимости в Украине — 186 гривен за килограмм соленого продукта. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

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Если в октябре еще за килограмм соленого сала в среднем просили почти 166 гривен, а в ноябре покупателям придется отдать 186,4 гривен. Текущая стоимость продукта является рекордной за последние несколько лет.

В качестве примера, в апреле 2017 года килограмм соленого сала в среднем в Украине стоил 77 гривен, в апреле 2018 года — 112 гривен, еще через год — почти 139 гривен, а в прошлом году весной за продукт просили 155 гривен.

Отметим, что стремительное подорожание соленого сала наблюдалось еще в октябре, когда стоимость продукта выросла на 13%. В период с октября по ноябрь цена соленого сала еще выросла на 20 гривен.

[ + – ] Стоимость соленого сала в Украине

Также растет в цене домашнее сало, однако не такими стремительными темпами. В ноябре за килограмм продукта просят почти 135 гривен, что на одну гривну дешевле, чем в октябре. Однако, если сравнивать с ценами в начале 2021 года, стоимость домашнего сала выросла на 28 гривен.

[ + – ] Стоимость домашнего сала в Украине

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в октябре 2021 года выросла почти на 1%, если сравнивать с показателями за сентябрь. Если анализировать показатели за январь 2021 года — рост инфляции составил 8,5%. Овощи в октябре выросли в цене на 10,6%. Также подорожали мясо, яйца, молочные продукты и продукты переработки зерновых культур — в среднем на 1,1-4%.

Базовая инфляция в октябре, если сравнивать с сентябрем, составила 1%, а если с показателями за январь 2021 года — 6,6%.

[ + – ] Инфляция на потребительском рынке в Украине

Ранее замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко рассказал, что покупает продукты на одном из самых дорогих рынков Киева. На Бессарабке, как отмечает нардеп, он любит дегустировать сало, а килограмм ему обходится от 50 до 200 гривен. По словам Тищенко, на столичном рынке он также покупает килограмм говядины от 50 до 70 гривен.

Также Фокус рассказывал, что в Украине подорожал борщевой набор. В октябре украинцам для приготовления блюда придется потратить на 5% больше денег, нежели в сентябре. В прошлом месяце средняя стоимость четырех порций борща составила более 65 гривен.