Вартість солоного сала встановила рекорд в Україні (інфографіка)

За кілограм продукту сьогодні доведеться віддати 186 гривень. При цьому подорожчання сала розпочалося ще в жовтні, коли його вартість зросла на 13%.

Сало встановило історичний рекорд вартості в Україні — 186 гривень за кілограм солоного продукту. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

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Якщо в жовтні ще за кілограм солоного сала в середньому просили майже 166 гривень, то в листопаді покупцям доведеться віддати 186,4 гривень. Поточна вартість продукту є рекордною за останні кілька років.

Як приклад, у квітні 2017 року кілограм солоного сала в середньому в Україні коштував 77 гривень, у квітні 2018 року – 112 гривень, ще за рік – майже 139 гривень, а торік навесні за продукт просили 155 гривень.

Зазначимо, що стрімке подорожчання солоного сала спостерігалося ще в жовтні, коли ціна товару зросла на 13%. У період із жовтня по листопад ціна солоного сала ще зросла на 20 гривень.

[ + – ] Вартість солоного сала в Україні

Також зростає в ціні домашнє сало, проте не такими швидкими темпами. У листопаді за кілограм продукту просять майже 135 гривень, що на одну гривню дешевше, ніж у жовтні. Проте, якщо порівнювати з цінами на початку 2021 року, вартість домашнього сала зросла на 28 гривень.

[ + – ] Вартість домашнього сала в Україні

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в жовтні 2021 року зросла майже на 1%, якщо порівнювати з показниками за вересень. Якщо аналізувати показники за січень 2021 року, зростання інфляції становило 8,5%. Овочі в жовтні зросли в ціні на 10,6%. Також подорожчали м'ясо, яйця, молочні продукти та продукти переробки зернових культур у середньому на 1,1-4%.

Базова інфляція в жовтні, якщо порівнювати з вереснем, становила 1%, а якщо з показниками за січень 2021 року – 6,6%.

[ + – ] Інфляція на споживчому ринку в Україні

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко розповів, що купує продукти на одному з найдорожчих ринків Києва. На Бессарабці, як зазначає нардеп, він любить дегустувати сало, а кілограм йому коштує від 50 до 200 гривень. За словами Тищенка, на столичному ринку він також купує кілограм яловичини від 50 до 70 гривень.

Також Фокус розповідав, що в Україні подорожчав борщовий набір. У жовтні українцям для приготування страви доведеться витратити на 5% більше грошей, ніж у вересні. Минулого місяця середня вартість чотирьох порцій борщу становила понад 65 гривень.