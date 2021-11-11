Инвалидам АТО и их семьям выделят 12.5 млн грн на одноразовую помощь, — Кабмин

Единовременная выплата будет составлять от 250 до 750 прожиточных минимумов в зависимости от установленных групп инвалидности.

Кабинет министров Украины принял решение об одноразовой денежной помощи семьям ветеранов АТО, которые пострадали во время проведения антитеррористической операции. На это предусмотрено 12,5 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета. Об этом говорится в объяснительной записке к проекту распоряжения Кабмина.

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В документе говорится, что средства будут выделены Министерству по делам ветеранов. Из этой суммы предусмотрено оказать помощь членам семей 4 погибших и 14 лицам, получившим инвалидность во время участия в АТО.

При установлении инвалидности суммы будут распределяться следующим образом:

для І группы – 400;

для ІІ группы – 300;

для ІІІ группы – 250 прожиточных минимумов.

В случае гибели или смерти участника антитеррористической операции члены их семей смогут получить 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года гибели или смерти.

Отметим, что с 1 января 2021 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 270 гривен.

"Выплата осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 29.04.2016 № 336 согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о назначении и выплате единовременной денежной помощи некоторым категориям лиц в случае их гибели или инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при участии в антитеррористической операции…", — указано в тексте документа.

Напомним что в июле правительство приняло решение о повышении выплат для участников боевых действий (УБД), утративших трудоспособность, после того как ветераны силовых структур устроили митинг возле Верховной Рады.

По распоряжению Владимира Зеленского с 1 июля 2021 была увеличена пенсия для украинских военнослужащих и участников боевых действий. Таким образом, 400 тысяч военнослужащих, которые вышли на пенсию до 1 марта 2018 года, получили доплату в 2 тысячи гривен, а минимальная выплата для них составляет 3854 гривны.