АТОвцям із інвалідністю та їхнім сім'ям виділять 12,5 млн грн на одноразову допомогу, — Кабмін

Одноразова виплата складатиме від 250 до 750 прожиткових мінімумів залежно від встановлених груп інвалідності.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про одноразову грошову допомогу сім'ям ветеранів АТО, які постраждали під час проведення антитерористичної операції. На це передбачено 12,5 млн гривень із резервного фонду державного бюджету. Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабміну.

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У документі йдеться, що кошти буде виділено Міністерству у справах ветеранів. Із цієї суми передбачено надати допомогу членам сімей 4 загиблих і 14 особам, які отримали інвалідність під час участі в АТО.

При встановленні інвалідності суми розподілятимуться так:

для І групи – 400;

для ІІ групи – 300;

для ІІІ групи – 250 прожиткових мінімумів.

У разі загибелі або смерті учасника антитерористичної операції члени їхніх сімей зможуть отримати 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, станом на 1 січня року загибелі або смерті.

Зазначимо, що з 1 січня 2021 року прожитковий мінімум в Україні становить 2270 гривень.

"Виплата здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336 згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" про призначення та виплату одноразової грошової допомоги деяким категоріям осіб у разі їх загибелі чи інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманого за участю в антитерористичній операції…" — зазначено в тексті документа.

Нагадаємо, що в липні уряд ухвалив рішення про підвищення виплат для учасників бойових дій (УБД), які втратили працездатність, після того, як ветерани силових структур влаштували мітинг біля Верховної Ради.

За розпорядженням Володимира Зеленського з 1 липня 2021 року було збільшено пенсію для українських військовослужбовців і учасників бойових дій. Таким чином 400 тисяч військовослужбовців, які вийшли на пенсію до 1 березня 2018 року, отримали доплату 2 тисячі гривень, а мінімальна виплата для них становить 3854 гривні.