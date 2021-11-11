Названы крупнейшие предприятия оборонпрома: что они производят и куда экспортируют

По оценке экспертов, основной доход украинский военно-промышленный комплекс получает за счет продажи вооружения за рубеж

Лидирующие позиции в украинском ВПК традиционно занимают предприятия, которые государство контролирует через концерн "Укроборонпром", Минстратегпром или Космическое агентство. По оценке системы YouControl, в ТОП-3 компаний ВПК входят: производитель авиадвигателей "Мотор Сич", авиастроительное предприятие "Антонов" и государственное киевское КБ "Луч", которое выпускает специальную военную технику (противотанковые и авиационные ракеты, ракетные комплексы и др. Выручка этих компаний в 2020 году составила 11,4 млрд грн, 7,5 млрд грн и 3,8 млрд соответственно. О предприятиях оборонпрома, которые входят в ТОП-10, подробнее читайте в статье Фокуса "Рынок оружия. Кто в Украине лидер по продаже военной техники и сколько на ней зарабатываем".

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[ + – ] Что производят и куда везут свою продукцию компании оборонного сектора Украины Фото: Людмила Лысак (инфографика)

"ПТРК "Скиф" и "Корсар" от ГосККБ "Луч" в последние годы стали едва ли не самым популярным оружием Украины на внешнем рынке, — отметил в комментарии Фокусу Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. — Саудовская Аравия с 2018 года закупила около 400 комплексов ПТРК и несколько тысяч ракет к ним, а ОАЭ стала первым заказчиком значительной партии новых РСЗО "Ольха-М")". По информации эксперта, на стадии принятия решения о закупке украинских РСЗО "Ольха-М" и, возможно, новых ракетных комплексов "Нептун" также находится Пакистан. О других направлениях экспорта подробно рассказывается в статье Фокуса "Рынок оружия. Кто в Украине лидер по продаже военной техники и сколько на ней зарабатываем"..

По оценкам Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО), украинский оборонпром выживает в первую очередь за счет экспорта. В структуре сбыта продукции ВПК экспорт составляет около 75%. Например: в 2019 году госзаказ принес ДК Укроборонпром около 7,5 млрд грн, а экспорт — 23,4 млрд грн.