Названо найбільші підприємства оборонпрому: що вони виробляють і куди експортують

За оцінкою експертів, основний прибуток український військово-промисловий комплекс отримує за рахунок продажу озброєння за кордон.

Лідируючі позиції в українському ВПК традиційно займають підприємства, які держава контролює через концерн "Укроборонпром", Мінстратегпром чи Космічне агентство. За оцінкою системи YouControl, до ТОП-3 компаній ВПК входять: виробник авіадвигунів "Мотор Січ", авіабудівне підприємство "Антонов" і державне київське КБ "Промінь", яке випускає спеціальну військову техніку (протитанкові й авіаційні ракети, ракетні комплекси та ін.) Виручка цих компаній у 2020 році склала 11,4 млрд грн, 7,5 млрд грн і 3,8 млрд відповідно. Про підприємства оборонпрому, які входять у ТОП-10, докладніше читайте в статті Фокуса "Ринок зброї. Хто в Україні лідер із продажу військової техніки та скільки на ній заробляємо”.

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[ + – ] Що виробляють і куди везуть свою продукцію компанії оборонного сектору України Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

"ПТРК "Скіф" і "Корсар" від ДержККБ "Промінь" останніми роками стали чи не найпопулярнішою зброєю України на зовнішньому ринку, — зазначив у коментарі Фокусу Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. — Саудівська Аравія з 2018 року закупила близько 400 комплексів ПТРК та кілька тисяч ракет до них, а ОАЕ стала першим замовником значної партії нових РСЗВ "Вільха-М"). За інформацією експерта, на стадії ухвалення рішення про закупівлю українських РСЗВ "Вільха-М" та, можливо, нових ракетних комплексів "Нептун" також перебуває Пакистан. Про інші напрямки експорту докладно розповідається в статті Фокусу "Ринок зброї. Хто в Україні лідер із продажу військової техніки та скільки на ній заробляємо"..

За оцінками Незалежної антикорупційної комісії (НАКО), український оборонпром виживає насамперед за рахунок експорту. У структурі збуту продукції ВПК експорт становить близько 75%. Наприклад: у 2019 році держзамовлення принесло ДК Укроборонпром близько 7,5 млрд грн, а експорт — 23,4 млрд грн.