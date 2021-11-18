Зеленский предложил снизить стоимость транзита газа в Европу
Украине также готова предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.
Украина готова снизить стоимость транзита газа своей территорией в Европу. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телефонной беседе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает Офис президента.
По его словам, это помогло бы предотвратить энергетический кризис в Европе.
"Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", — говорится в сообщении.
Также Зеленский подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является "угрозой безопасности для всей Европы".
Известно, что стороны также обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.
Отметим, что с августа этого года цена на газ в Европе регулярно росла и ставила новые рекорды. К примеру, 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива и вовсе взлетела до 1924 доллара. Тогда глава Кремля Владимир Путин заявил, что Газпром может увеличить прокачку топлива на 15%, после чего цена резко рухнула до 988 долларов.
Также Зеленский в беседе с президентом ЕК озвучил шаги, которые Украина предпринимает для усиления безопасности на украинско-белорусской границе. Стороны пришли к выводу, что эта ситуация является гибридной атакой, которая требует общих усилий и взаимодействия. Обсуждалась также возможная помощь Евросоюза для обустройства украинской границы.
Напомним, что в октябре Зеленский предложил России 50% скидку на транзит газа в Европу через газо-транспортную систему Украины.