Зеленський запропонував знизити вартість транзиту газу в Європу

Україна також готова надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива.

Україна готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією в Європу. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телефонній бесіді голові Єврокомісії Урсуле фон дер Ляєн, повідомляє Офіс президента.

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За його словами, це допомогло б запобігти енергетичній кризі в Європі.

"Президент України наголосив, що наша держава готова знизити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива", — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський наголосив, що проєкт "Північний потік-2" є "загрозою безпеки для всієї Європи".

Відомо, що сторони також обговорили ідею створення регіональної платформи для зміцнення енергетичної безпеки.

Зазначимо, що із серпня цього року ціна на газ у Європі регулярно зростала і ставила нові рекорди. Наприклад, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива взагалі злетіла до 1 924 доларів. Тоді глава Кремля Володимир Путін заявив, що Газпром може збільшити прокачування палива на 15%, після чого ціна різко впала до 988 доларів.

Також Зеленський у розмові з президентом ЄК озвучив кроки, які Україна робить для посилення безпеки на українсько-білоруському кордоні. Сторони дійшли висновку, що ця ситуація є гібридною атакою, яка потребує спільних зусиль і взаємодії. Обговорювали також можливу допомогу Євросоюзу для облаштування українського кордону.

Нагадаємо, що в жовтні Зеленський запропонував Росії 50% знижку на транзит газу в Європу через газотранспортну систему України.